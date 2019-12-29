شكرا لقرائتكم خبر عن مصر توافق على تصدير 10 آلاف شتلة مانجو وبرتقال وجوافة وعنب وليمون للصومال والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار أعلنت لجنة تقاوي الحاصلات الزراعية بوزارة الزراعة موافقتها على تصدير 20 ألفا و550 شتلة فاكهة متنوعة من المانجو والعنب والليمون البنزهير والرمان والجوافة والخوخ والتفاح والبرقوق والكاكا والكمثري والقشطة والأفوكادو، وتصدير 88 طن تقاوي برسيم وذلك للصومال والبحرين والإمارات العربية المتحدة والكويت وكندا. وأوضح تقرير رسمي أصدرته اللجنة أنه تمت الموافقة على تصدير 10 آلاف شتلة فاكهة من المانجو الكيت والبرتقال أبوسرة والجوافة البناتي ورمان وندرفل والتين البرشومي وقشطة عبدالرازق وذلك إلى دولة الصومال. Advertisements وذكر التقرير أن اللجنة وافقت على تصدير 5400 شتلة مانجو ويوسفي وليمون وبرتقال وخوخ وعنب وتفاح وبرقوق وتوت وتين وكاكا وكمثري وقشطة وعين جمل وأفوكادو، وذلك إلى الإمارات العربية المتحدة. ووافقت اللجنة أيضا على تصدير 3400 شتلة فاكهة تضم أصناف المانجو الكيت وعنب فليم وليمون بنزهير وأفوكادو وبرتقال أبوسرة وجوافة بناتي ورمان وندرفل وقشطة عبدالرازق لدولة البحرين، بالإضافة إلى الموافقة على تصدير 1750 شتلة فاكهة للإمارات العربية المتحدة. كما وافقت اللجنة على تصدير 88 طن تقاوي برسيم حجازي وتقاوي برسيم مصري إلى الكويت وكندا، منها 8 أطنان للكويت و80 طن تقاوي برسيم مصري إلى كندا. وتصدير 50 كجم من تقاوي أصول موالح فولكاماريانا والقشطة البلدي إلى تركيا.

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