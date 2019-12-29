شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد: هدوء سرعة الرياح والأمطار تنحسر على السواحل بطقس الـ48 ساعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استقرار حالة الطقس بشكل نسبى خلال الـ 48 ساعة المقبلة، لافتا إلى أن درجات الحرارة لازالت أقل من المعدل الطبيعى لها فى مثل هذا الوقت من العام بمعدل درجة ودرجتين، وأشار مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، إلى هدوء فى سرعات الرياح خلال اليومين المقبلين، مع استمرار اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط .

وكشف مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن انحسار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى حيث تكون الأمطار متوسطة لا تؤثر على الحياة اليومية، موضحا أن فرص تكون الشبورة فى الصباح الباكر تكون خفيفة، مناشدا المواطنين بارتداء الملابس الشتوية الثقيلة لبرودة الأجواء .

ويسود البلاد اليوم الأحد، ﻃﻘﺲ ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺒﺮودة ﻋﻠﻰ اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ ﻣﻌﺘﺪل ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﺒﺤﺮى واﻟﻘﺎﻫﺮة ﺣﺘى ﺷﻤﺎل اﻟﺼﻌﻴﺪ، ﻣﺎﺋﻞ ﻟﻠﺪفء ﻋﻠﻰ ﺟﻨﻮب اﻟﺼﻌﻴﺪ ﻧﻬﺎرا، ﺷﺪﻳﺪ اﻟﺒﺮودة ﻟﻴﻼ، وﺗﺼﻞ ﻟﺤﺪ اﻟﺼﻘﻴﻊ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺰروﻋﺎت ﻓﻰ وﺳﻂ ﺳﻴﻨﺎء.

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وﺗﻘﻞ اﻟﺮؤﻳﺔ ﻓﻰ اﻟﺸﺒﻮرة اﻟﻤﺎﺋﻴة ﺻﺒﺎﺣﺎ ﻋﻠﻰ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻦ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻛﻤﺎ ﺗﺘﻜﺎﺛﺮ اﻟﺴﺤﺐ اﻟﻤﻨﺨﻔﻀﺔ واﻟﻤﺘﻮﺳﻄﺔ ﻋﻠﻰ ﺷﻤﺎل اﻟﺒﻼد، ﻳﺼﺎﺣﺒﻬﺎ ﺳﻘﻮط أﻣﻄﺎر ﻋﻠى اﻟﺴﻮاﺣﻞ اﻟﺸﻤﺎﻟﻴﺔ، واﻟﺮﻳﺎح أﻏﻠﺒﻬﺎ ﺟﻨﻮﺑﻴﺔ ﻏﺮﺑﻴﺔ ﻧﺸﻄﺔ ﻋﻠﻰ أﻏﻠﺐ الأﻧﺤﺎء، وﺗﺆدى إﻟﻰ اﺿﻄﺮاب اﻟﻤﻼﺣﺔ اﻟﺒﺤﺮﻳﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺘﻮﺳط.

وبالنسبة لدرجات الحرارة بالقاهرة العظمى 19 درجة والصغرى 11 درجة، والإسكندرية العظمى 19 جرجة والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 18 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة، وقنا العظمى 20 درجة والصغرى 07 درجة، وأسوان العظمى 21 درجة والصغرى 08 درجة.