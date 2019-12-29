شكرا لقرائتكم خبر عن الشرطة تضبط متورطا فى طعن 5 يهود بمنزل حاخام قرب كنيس يهودى بنيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ألقت قوات الشرطة الأمريكية القبض على مشتبه به فى حى هارلم أحد أحياء مدينة نيويورك بتهمة الهجوم على منزل حاخام يهودى، مساء السبت، طعن وأصاب 5 أشخاص كانوا يتجمعون خلال تجمعهم لإحياء أحد الأعياد اليهودية، وقال مسؤولون فى الشرطة وشهود عيان إن أحد المتطفلين بسكين كبير اقتحم منزل حاخام حاسي في إحدى ضواحي نيويورك مما أدى إلى طعن وإصابة خمسة أشخاص بينما كانوا يتجمعون لإضاءة الشموع لصالح احياء عيد هانوكا اليهودى.

وأفاد شهود عيان وفق ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز"، اليوم الأحد، أن عملية الطعن وقعت حوالي الساعة 10 مساءً وقت احتفال العديد من اليهود بعيد "هانوكا" في منزل الحاخام ، حاييم روتينبرج ، هنا في مونسي ، التي تقع في منطقة بها عدد كبير من اليهود الأرثوذكس المتطرفين، فيما قال السيد كون أحد شهود العيان إنه بعد فرار المهاجم، حاول الدخول إلى الكنيس اليهودى المجاور ولكن الناس في الداخل سمعوا صرخات من منزل الحاخام، وخوفًا منه، أغلقوا الباب حتى لا يتمكن المهاجم من الدخول.

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وأعلن مسؤولو الشرطة فى ولاية نيويورك حوالي منتصف الليل أنه قد تم القبض على أحد المشتبه بهم، لكنهم لم يوضحوا على الفور ما إذا كانوا يحققون في العنف باعتباره جريمة تحيز، وقال مايكل بي سبيشت ، المشرف على البلدة في رامابو ، والذي يضم مونسي، إن المشتبه به قد تم اعتقاله في مدينة نيويورك في الدائرة 32 ، والتي تضم هارلم، ولم تكشف السلطات عن هوية المشتبه به.



الشرطة امام منزل الحاخام اليهودى فى نيويورك



الشرطة تتحدث عن عملية الطعن

وفى وقت سابق، خلال الشهر الماضي ، تعرض يهودى آخر للطعن على بعد خطوات فقط من كنيس يهودي بينما كان يمشي لصلوات الصباح، وأظهرت كاميرات المراقبة التابعة للكنيس سيارة متوقفة بالقرب من الرجل ثم الهجوم عليه ، بحسب أحد المديرين هناك.