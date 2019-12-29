شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف محظورات صالونات التجميل للحد من العدوى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الصحة والسكان سلسلة من التعليمات التى يجب اتباعها للحد من نقل العدوى داخل صالونات التجميل والنوادى الصحية.. وتمثلت التعليمات التى وضعتها وزارة الصحة للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادى الصحية، فى استخدام الأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها، مرة واحدة مع حظر استعمالها أكثر من مرة حتى وإن تم تطهيرها. وجاء بالتعليمات استخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، مع ضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل أو حلاقة أو نادٍ صحى، لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين. وقالت وزارة الصحة، أنه فى حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المنشأة. ويشار إلى أن المبادرة تستهدف 16326 صالون تجميل منذ إطلاق المبادرة فى تسع محافظات كمرحلة أولى وهى "بورسعيد، الإسماعيلية، الدقهلية، الغربية، الشرقية، الجيزة، بنى سويف، الأقصر، أسوان". Advertisements

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت عن إطلاق مبادرة "الحد من انتشار العدوى" وهى مبادرة مكملة لمبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية تحت شعار "100 مليون صحة"، مشيرة إلى أن المبادرة تستهدف القضاء على بؤر العدوى فى صالونات التجميل والنوادى الصحية تحت شعار "احمِ نفسك وأسرتك من نقل العدوى بالفيروسات الكبدية". وأكدت الوزارة، أن تلك الخطوة الهامة تأتى ضمن حزمة من أهم الإجراءات التى تتخذها وزارة الصحة والسكان لمكافحة انتشار الفيروسات الكبدية والقضاء على بؤر العدوى، وتصحيح بعض الممارسات اليومية الخاطئة التى قد تؤدى إلى انتشار الفيروسات، خاصة بعد الخطوات اليومية التى اتخذتها جمهورية مصر العربية للقضاء على فيروس سى من خلال مبادرة رئيس الجمهورية للقضاء على فيروس سى والكشف المبكر عن الأمراض غير السارية. كما أصدرت الوزارة كتاباً دورياً للمحافظات يشمل التعليمات الواجب اتباعها للحد من انتقال العدوى بالفيروسات الكبدية داخل صالونات التجميل والنوادى الصحية، تضمنت استخدام الأدوات المستخدمة من شفرات، وأدوات معدنية، وفوط، وغيرها، ذات المرة الواحدة وحظر استعمال الأداة أكثر من مرة أو لأكثر من شخص بادعاء تطهيرها، واستخدام صندوق الأمان للتخلص من كافة الأدوات المستخدمة لتجنب نقل العدوى، وضرورة الالتزام بوضع الملصق الخاص بالتوعية فى كل صالون تجميل أو حلاقة أو نادٍ صحى وذلك لتوضيح الممارسة الصحية الآمنة للمواطنين، مؤكدة أنه فى حال عدم الالتزام بالتعليمات سيتم سحب الترخيص واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المؤسسة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الصحة تكشف محظورات صالونات التجميل للحد من العدوى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.