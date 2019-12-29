شكرا لقرائتكم خبر عن فنزويلا تطلب من البرازيل تسليمها جنودا "فارين" من الجيش والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال مسؤولون إن فنزويلا طلبت من البرازيل تسليمها خمسة "فارين" من الجيش يُشتبه باشتراكهم فى هجوم على موقع عسكرى ناء فى جنوب فنزويلا الأسبوع الماضى.

من ناحية أخرى قالت الحكومة البرازيلية فى بيان إنها تدرس طلبات لجوء قدمها الجنود الفنزويليون الخمسة الفارون والذين اكتشفتهم الأسبوع الماضى ولم تشر الحكومة إلى الهجوم الذى وقع فى 22 ديسمبر ولكن مصدرا عسكريا برازيليا قال إنه يشتبه بأنه هؤلاء الجنود شاركوا فى الهجوم.

ولقى جندى فنزويلى حتفه فى الهجوم على الموقع فى ولاية بوليفار قرب الحدود البرازيلية، وقال الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو إنه تم اعتقال ثلاثة من المشتبه بهم يوم السبت بعد اعتقال عدة أشخاص الأسبوع الماضى كما استعادت الحكومة بعض الأسلحة التى سُرقت خلال الهجوم.

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واتهم مادورو فى بادئ الأمر كولومبيا وبيرو والبرازيل بالتواطؤ فى هذا الهجوم وهو ما نفته الدول الثلاث. ولكنه قال يوم السبت إنه يتوقع أن تسلم البرازيل الخمسة المشتبه بهم "امتثالا للقانون الدولى.

وقال فى كلمة فى التلفزيون الحكومى إن " أى فار من الجيش يدخل بلدا آخر ويُعتقل لا بد من تسليمه على الفور .