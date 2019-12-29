رئيس جهاز الشروق: حملات ليلية ونهارية لإزالة التعديات وضبط المخالفات بالمدينة

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وقال رئيس الجهاز: أسفرت الحملة عن رفع الإشغالات المتواجدة بممرات المشاة بالأسواق التجارية، وكذا التندات المخالفة غير المرخصة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية ضد المخالفين لعدم العودة للمخالفات مرة أخرى.
وفي سياق متصل، صرح المهندس عبدالرءوف الغيطى، بأنه تم شن حملة لتنفيذ قرار إزالة لأعمال بناء مخالفة بقطعة أرض سكنية بالمجاورة الثالثة بالحى الرابع، وكذا إيقاف التعامل على القطعة لمخالفتها الاشتراطات البنائية.
وأوضح رئيس الجهاز، أن الحملة أسفرت عن إزالة المخالفات البنائية، والتى تضمنت زيادة نسبة غرف السطح والبدروم عن المسموح به، وإجراء تعديلات بالدور الأرضى والأول بدون الحصول على تراخيص، وتحويل البدروم إلى نشاط سكنى.
وأهاب رئيس الجهاز بأصحاب قطع الأراضى بالمدينة، الالتزام بالبناء طبقاً للتراخيص الصادرة، وعدم القيام بأية مخالفات بنائية، مشيراً إلى أنه لن يتم تقنين المخالفات التى ارتكبت، بعد صدور قانون التصالح رقم (17) لسنة 2019، ولائحته التنفيذية، وسيتم اتخاذ الإجراءات اللازمة للإزالة الفورية، مؤكداً أن الحملات مستمرة لتحقيق الانضباط بالمدينة، وذلك بهدف ظهور المدينة بالمظهر الحضارى اللائق.
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