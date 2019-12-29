شكرا لقرائتكم خبر عن تأخيرات فى مواعيد القطارات اليوم .. خط القاهرة - الإسكندرية 35 دقيقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت هيئة السكة الحديد التأخيرات المتوقعة اليوم الأحد، على بعض خطوط الهيئة، نظرا لأعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات، وذلك على خطوط " القاهرة / الإسكندرية ، والقاهرة / السد العالي ، والقاهرة / أسيوط، وأسيوط / أسوان، وطنطا / المنصورة / دمياط "، وفيما يلى التأخيرات المتوقعة اليوم على هذه الخطوط:

أولاً : خط القاهرة / الإسكندرية

متوسط تأخيرات القطارات مدة 35 دقيقة

ثانياً : خط القاهرة / السد العالي

متوسط تأخيرات القطارات كالآتي :-

- القاهرة / أسيوط مدة 40 دقيقة

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- أسيوط / أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثاً : خط بنها / بور سعيد

متوسط تأخيرات القطارات مدة 45 دقيقة

رابعاً : خط طنطا / المنصورة / دمياط

متوسط تأخيرات القطارات مدة 30 دقيقة

وقدمت هيئة السكة الحديد فى ختام بيانها اعتذارها لجمهور المسافرين عن هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بالمشروعات الحديثة الجاري تنفيذها من تجديد وصيانة السكك وتطوير المزلقانات والمحطات وتحديث نظم الاشارات ودعت المسافرين إلى اتخاذ التدابير و الاستعدادات بما يتوافق مع مصالحهم وأشغالهم.

وكانت هيئة السكة الحديد تعاقدت مع إحدى الشركات النمساوية لتصنيع وتوريد 4 ماكينات لفحص وصيانة خطوط السكة الحديد ومن المخطط توريدها في ديسمبر 2020، والماكينات الجديدة تستخدم تقنية الموجات فوق الصوتية في القيام بأعمال فحص كل مكونات خطوط السكة الحديد، وتستهدف القيام بإجراء جميع القياسات للسكك والتفريعات وتحليل كل البيانات الناتجة عن هذا الفحص، والماكينات ستقوم بتحديد العيوب بالقضبان الحديدية خلال فحصها، وستقوم بوضع الخطط اللازمة لأعمال الصيانة الوقائية للسكك والتفريعات التجديدات للقضبان الحديدية، وتستهدف تحقيق متطلبات السلامة على الخطوط ومسير القطارات بالسرعات المقررة حفاظًا على سلامة الركاب.