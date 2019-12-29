شكرا لقرائتكم خبر عن "مراكب النجاة..شراعها مصرى"..الهجرة تطلق شعار حملة مكافحة الهجرة غير الشرعية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أطلقت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، شعار مبادرة رئيس الجمهورية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، والتى تحمل اسم "مراكب النجاة "، وذلك فى إطار تكليف الرئيس عبد الفتاح السيسى لوزارة الهجرة بإطلاق هذه المبادرة؛ خلال توصيات منتدى شباب العالم فى نسخته الثالثة؛ للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وتوفير البدائل الآمنة.

وأوضحت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد، أن إطلاق الشعار يتزامن مع بدء حملة التوعية بمحافظة الفيوم، لكونها من المحافظات الأكثر احتياجا والتى كانت مصدرة للهجرة غير الشرعية، وبالتزامن مع الافتتاحات الرئاسية لعدد من المشروعات القومية الأسبوع الماضى بالمحافظة.

وقالت وزيرة الهجرة إن الشعار يتألف من ألوان العلم المصرى على هيئة يد تمتد لإنقاذ الشباب، وتكسوهم شمس التنمية التى تشرق بأنوارها على مراكب النجاة، فى إشارة إلى الجهود التى تبذلها الدولة لدعم الاستثمار وتوفير فرص العمل الآمنة للشباب من خلال المشروعات القومية؛ كى لا يجازفون بحياتهم فى رحلات الهجرة غير الشرعية التى تودى بحياة الكثيرين.

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‎كما أعربت الوزيرة عن شكرها لمؤسسات ووزارات الدولة كافة، والتى رحبت بالتعاون فى المبادرة والمساهمة فى فعالياتها منذ إعلان رئيس الجمهورية، مضيفة أن محافظة الفيوم ستشهد فعاليات انطلاق الحملة، اليوم الأحد، بمشاركة الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، وعدد من مؤسسات الدولة.

‎وأكدت وزيرة الهجرة أن الحملة ستصل إلى جميع المحافظات المصدرة للهجرة غير الشرعية وفق خطة الوزارة، وتشمل التدريب على الحرف، بجانب التوعية للشباب والأمهات.

وكانت وزيرة الهجرة قد تواصلت مع الدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة، للتنسيق بشأن مشاركة المجلس والاستفادة من جهود أعضاء فروع المجلس بالمحافظات، والاعتماد على الميسّرات والرائدات الريفيات بكل محافطة، لدعم الحملة والمشاركة فى توعية الأمهات بأهمية توعية أولادهم بمخاطر الهجرة غير الشرعية.