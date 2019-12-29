محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:
أعلنت محافظة الجيزة، تنظيم ملتقى لتوفير فرص عمل للشباب في عددٍ من التخصصات بشركات خاصة في إطار مبادرة "طور وغير"، اليوم الأحد، بمركز شباب الحوامدية، من الساعة 10 صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.
يأتي ذلك تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور أحمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب.
وتبدأ الرواتب من 2100 جنيه وحتى 5 آلاف جنيه، لعدد من الوظائف (مهندسين، مراقبين جودة وعمال).
كانت هذه تفاصيل خبر براتب يصل لـ5 آلاف جنيه.. الجيزة تنظم ملتقى توظيف للشباب اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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