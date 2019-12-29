أمطار ورياح.. الأرصاد: موجة برد جديدة بداية من غدٍ الاثنين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبد الناصر:

قالت إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد، بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إنه بداية من غدٍ الاثنين سوف تشهد البلاد طقسًا مائلًا للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة وشمال الصعيد، مائلا للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا.

وأضافت، لمصراوي أمس، السبت، أن البرودة تصل لحد الصقيع على المزروعات في وسط سيناء، كما تقل الرؤية الأفقية في الشبورة المائية صباحا على شمال البلاد حتى شمال الصعيد.

وعن حالة الأمطار، لفتت إلى تكاثر السحب على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية ومناطق من الوجه البحري، كما يوجد نشاط للرياح على شمال البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة.

وأوضحت "إيمان" أن درجات الحرارة تنخفض من درجة إلى درجتين، بحيث تكون على السواحل الشمالية من 16 - 12 درجة، والقاهرة 18 - 10 درجة، وشمال الصعيد 18 - 8 ، جنوب الصعيد 22 - 11.