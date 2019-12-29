أخبار مصر | حصاد 2019.. الهروب من الحياة على قضبان الموت

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر حصاد 2019.. الهروب من الحياة على قضبان الموت والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت مصر خلال عام 2019 محاولات كثيرة للانتحار، اختلفت فيها وسائل المنتحرين، ومنها استخدام مترو الانفاق، بإلقاء انفسهم امام القطارات، في هذا التقرير نرصد عدد من هذه الحوادث، لقى بعضهم مصرعهم، والبعض الآخر تمكن العاملين بالمحطات من انقذهم في آخر لحظة قبل وفاتهم، وذلك وفقا لتسلسلها الزمني:

- 15 يناير انتحر شاب أسفل عجلات مترو الأنفاق في محطة مار جرجس في اتجاه حلوان أثناء دخول القطار رقم 172 محطة مار جرجس في اتجاه حلوان بالخط الأول، حيث فوجئ قائد القطار بالشاب، يلقي بنفسه أمام القطار، ما أدى إلى مصرعه على الفور.

- 26 يناير أثناء قدوم القطار رقم 628 بالخط الثاني بمحطة السادات اتجاه شبرا الخيمة، فوجئ قائد القطار بإلقاء الشاب بنفسه أمام القطار، ولقي مصرعه فورا، وانتقل طاقم التشغيل بالمحطة وقيادات شرطة مترو الأنفاق لرفع الجثة.

- 29 يناير أنقذ العاملين بمترو الأنفاق عجوز، بلغ السبعين من عمره، من الانتحار قادما من المنصورة بعد تجاهل أولاده فقرر إنهاء حياته بنفسه، لكن تم إنقاذه في محطة الشهداء بالخط الأول اتجاه حلوان وإعادته لأهله، بعدما تلقي احمد عبد الهادي متحدث المترو بلاغ على الخط الساخن بوجود رجل مسن في حالة بكاء وعدم اتزان برصيف المحطة وحاول الانتحار.

- 1 فبراير انتحرت فتاة أسفل عجلات مترو ساقية مكي، أثناء قدوم القطار رقم 308 بالخط الثاني بمحطة ساقية مكي اتجاه شبرا الخيمة، فوجئ قائد القطار بإلقاء ربة المنزل بنفسها أمام القطار، ما تسبب في بتر ذراعها ومصرعها على الفور، وانتقل طاقم التشغيل بالمحطة وقيادات شرطة النقل والمواصلات وشرطة مترو الأنفاق وتم رفع الجثة.

- 26 فبراير صباحا ألقى رجل مسن بنفسه أمام قطار مترو الأنفاق في محطة عزبة النخل، ما أسفر عن مصرعه في الحال، وتوقف حركة القطارات لعدة دقائق حتى استخراج جثته.

- 28 فبراير تم انقاذ فتاة في بداية العقد الثاني من عمرها طالبة بالمعهد الفني الصناعي من محافظة سوهاج ومقيمة بمنطقة أبو النمرس بالجيزة بعدما سقطت أمام القطار رقم (269) محطة أنور السادات بالخط الثاني باتجاه المنيب، حيث فوجئ قائد القطار بها، وتمكن من الرباط وفرملة القطار قبل دهسها، ثم فصل التيار الكهربائي وتم إخراجها من على السكة في حالة إغماء ونقلها إلى نقطة الإسعاف بالمحطة، وبسؤال صديقتها قالت إنها ذهبت للتبرع بالدم بمستشفى الهلال الأحمر، مؤكدة أن صديقتها لم تقدم على الانتحار وإنما سقطت نتيجة الإغماء كما تبين بالفيديو بالمحطة.

- 7 أبريل قال أحمد عبدالهادي، المتحدث باسم مترو الأنفاق، إنه أثناء دخول قطار رقم 224 رصيف محطة مترو غمرة، فوجئ قائد القطار بأحد الأشخاص يلقي نفسه أمام القطار، ولم يتمكن السائق من إيقاف القطار مما أدى إلى دهسه ومصرعه.

- 20 مايو انتحر شاب عمره 22 عاما تحت عجلات مترو الأنفاق في محطة الشهداء، نتج عنه تعطل حركة المرور على الخط الثاني للمترو خط "شبرا الخيمة ـ الجيزة".

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- 19 يونيه مساءا انتحار شاب أسفل عجلات المترو بمحطة المعادي، قام بإلقاء نفسه على قضبان المترو أمام القطار بالمحطة، اثناء دخوله الرصيف وسقط ما بين قضيبي المترو أسفل القطار، مما أدى إلى وفاته، بعد نقله إلى المستشفى العام، متأثرا بإصابته.

- 8 سبتمبر صباحا أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل المترو، أنه أثناء دخول قطار رقم 160 رصيف محطة جامعة القاهرة باتجاه شبرا الخيمة بالخط الثاني، فوجئ قائد القطار بأحد الأشخاص يلقي بنفسه أمام القطار ولم يتمكن القائد من تفاديه مما أدى إلى دهسه.

- 27 أكتوبر ألقت سيدة في منتصف الاربعينيات، بنفسها أمام عجلات مترو الأنفاق بمحطة غمرة، ما تسبب في وفاتها علي الفور، حيث تلقت غرفة عمليات النجدة بالقاهرة بلاغا من الخدمات الأمنية، بانتحار سيدة أمام عجلات المترو بغمرة.

- 24 نوفمبر أقدم شاب على الانتحار، بإلقاء نفسه أمام قطار مترو الأنفاق بمحطة دار السلام، حيث تلقت غرفة عمليات شرطة النقل والمواصلات بالقاهرة، بلاغًا من الخدمات الأمنية بالمحطة، عن قيام شخص بإلقاء نفسه أمام القطار، ما أدى إلى مصرعه، وعلى الفور انتقلت أجهزة الأمن لمكان الحادث.

- 23 ديسمبر مساءا انتحر مواطن بإلقاء نفسه أسفل عجلات مترو الأنفاق في شبرا الخيمة، حيث تلقت غرفة عمليات شرطة النقل، بلاغًا من الخدمات الأمنية المعينة بمحطة مترو شبرا الخيمة بالواقعة، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

- 25 ديسمبر مساءا لقى شاب سقط أسفل قضبان المترو بمحطة غمرة بالخط الاول "حلوان- المرج الجديدة" مصرعه، حيث تلقى اللواء رفعت خضر، مساعد وزير الداخلية لشرطة النقل والمواصلات، بلاغا من الخدمات الأمنية المعينة بالمحطة، عن سقوط شاب أمام عجلات المترو في محطة غمرة، ما أسفر عن مصرعه في الحال.

من جانبها أعلنت شركة إدارة وتشغيل مترو الأنفاق، اغسطس الماضي ان تذكرة المترو التي يمتلكها الراكب، تعد ضمانته لصرف تعويض عند تعرضه لحادث داخل المحطات، فبموجبها يتم التأمين على الركاب بالتعاون مع مجموعة التأمين بمبلغ يصل لـ20 ألف جنيه ضد جميع الإصابات الجسمانية الناتجة عن حادث للمترو.

وتتضمن التغطية التأمينية، كل حالات الوفاة أو العجز نتيجة لوقوع حادث للراكب بسبب المترو، واستبعدت الشركة حالات المرور من الأماكن غير المخصصة للعبور، الركوب بين وحدات المترو، تعاطي المخدرات أو الخمور، او الانتحار أو تعمد الإصابة من مطالب التعويض.

ونظرا لكثافة حالات الانتحار في مصر تم اطلاق حملة تستهدف مواجهة حالات الانتحار بقيادة الأمانة العامة للصحة النفسية وعلاج الإدمان، التابعة لوزارة الصحة والسكان، تحت شعار "حياتك تستاهل تتعاش" وتستهدف جميع الفئات العمرية والاجتماعية بمحطات مترو الأنفاق، بدأت في نهاية أبريل من محطة مترو أنفاق "سراي القبة" لتشمل 27 محطة أخرى، واستمرت لمدة 3 أشهر حتى 22 يوليو.