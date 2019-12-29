أخبار مصر | تعرف على تأخيرات القطارات المتوقعة اليوم

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كشفت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم الأحد، عن معدلات التهديات والتأخيرات المتوقعة، على بعض خطوط الهيئة، الناتجة عن استكمال أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

وشملت التأخيرات خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.

كما شملت خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:-

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