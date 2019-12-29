أخبار مصر | أصغر راقص تنورة ومسرح باحتفالية 166 عاما على افتتاح المتحف الإسلامي (صور)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أصغر راقص تنورة ومسرح باحتفالية 166 عاما على افتتاح المتحف الإسلامي (صور) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهدت احتفالية متحف الفن الإسلامي أمس السبت والتي جاءت بمناسبة مرور 116 عامًا على افتتاح المتحف، عدد من الفقرات الفنية المتميزة، والتي جاء في مقدمتها عرض التنورة، والتي ضمت آدم مصطفى، أصغر راقص تنورة.

ويبلغ آدم من العمر 13 عامًا، وقد ورث المهنة عن أبيه، واستطاع آدم أن يلفت أنظار الجميع، بمهارته في الرقص بالتنورة، وهو عضو فاعل في فرقة النيل للفنون الشعبية التابعةلهيئة قصور الثقافة، والتقطت كاميرا الخليج 365 عدد من اللقطات المتميزة للراقص الصغير وإعجاب الحضور به.

كما شمل الحفل، عددا من الفقرات الفنية الأخرى وكان أبرزها مسرحية بعرائس الماريونيت قدمتها الفنانة رحمة محجوب مع فريق عمل القسم التعليمي، وكذلك فقرة لمسرح خيال الظل والتي حكت القصة الفارسية الشهرية بهرام وازدة،والتي لاقت استحسان الجميع.

كما قدمت الفنانة علا بشير، عرضا مسرحيا باستخدام عرائس الماريونت وخيال الظل أيضًا، والتي عبرت من خلالها عن شخصيات من العصور الإسلامية، عرضت تاريخ المتحف، كما شاركت هيئة قصور الثقافة في الاحتفالية بتقديم عرض فني النوبة للفنون الشعبية والتي قدمت عزف ورقص من الفلكلور الشعبي النوبي.

ويقع متحف الفن الإسلامي في منطقة باب الخلق، بشارع بور سعيد، في مواجهة مديرية أمن القاهرة، وهو يؤرخ لتاريخ تطور الآثار والفنون المصرية من بعد الفترة القبطية وحتى العصر الحديث، ويحتوي علي مجموعات نادرة من الأثار الإسلامية من مصر والهند والصين وإيران مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام وشمال أفريقيا والأندلس.