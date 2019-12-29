شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على سعر المتر فى الأحياء ومدن ومراكز الجيزة للتصالح وتقنين الأوضاع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتهت محافظة الجيزة من تحديد القيم السعرية للمتر المسطح للتصالح فى بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها وفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية، حيث أعلنت المحافظة أسعار التصالح فى "بولاق الدكرور والدقى والعجوزة والصف وأطفيح والحوامدية والبدرشين وأبو النمرس، والعياط، وشمال وجنوب الجيزة" وذلك للأغراض التجارية والإدارية والسكنية والخدمية والصناعى، وذلك للشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 مترا وبعرض من 9 الى 12 مترا وبعرض من 6 إلى 9 أمتار وبعرض أقل من 6 أمتار.

ويعرض الخليج 365 أسعار متر التصالح فى تلك المناطق..

مركز ومدينة العياط

مناطق "مركز ومدينة العياط والوحدة المحلية القطورى والقرى التابعة لها والوحدة المحلية ببرنشت والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بطهما والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالمتانيا والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بكفر قنديل والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالبرمبل والقرى التابعة لها"

1- السكنى من 50 جنيها ل 150 جنيها.

2- الإدارى يبدأ من 70 جنيه إلى 210 جنيهات .

3- التجارى من 100 للمتر حنى 300.

4- الخدمى من 60 حتى 180 جنيها للمتر.

مركز ومدينة أطفيح

مناطق "مركز ومدينة أطفيح والوحدة المحلية بصول والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالقبابات والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بمنيل سلطان والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالكداية".

1- السكنى من 50 جنيه لـ135 جنيه.

2- الإدارى من 70 لـ170 جنية .

3- التجارى من 100 لـ270 جنيه للمتر .

4- الخدمى من 60 لـ160 جنيه.

مدينة الحوامدية

مناطق "مركز ومدينة الحوامدية والوحدة المحلية ام خنان والقرى التابعة للوحدة المحلية أم خنان" .

1-السكنى من 55 لـ150 جنيه .

2-الإدارى من 80 جنيه لـ210 جنيه .

3- التجارى من 115 لـ300 جنيه .

4- الخدمى يبدأ من 70 لـ180 جنيه للمتر.

مركز ومدينة الصف

فتم تحديد السكنى فقط بها وذلك بمناطق "مركز ومدينة الصف والوحدة المحلية الودى والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالشوبك الشرقي والقرى التابعة لها والوحدة المحلية للأقواز والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بغمازة الصغرى والقرى التابعة لها".

1- السكنى 50 لـ135 جنيها.

حى الدقى

أ- مناطق "مصدق ونادى الصيد ومحى الدين أبو العز والمساحة وعبد الرحيم صبرى وجابر بن حيان وميشيل باخوم وبين السريات".

1-المتر التجارى ما بين 512 إلى 2000 جنيه .

2-الإدارى من 260 إلى 800 جنيه.

3-السكنى من 180 لـ640 جنيه.

ب- مناطق "شارع الدقى من شارع ثروت وحتى كوبرى الدقى ومن كوبرى الدقى حتى آخره وشارع التحرير من الكوبرى الخشب حتى كوبرى الدقى ومن كوبرى الدقى حتى بداية كوبرى قصر النيل وشارع النيل وشارع السودان من بداية كوبرى فيصل حتى الكوبرى الخشب ومن الكوبرى الخشب حتى نهاية مصدق مع السودان و شارع أحمد الزيات وشارع السكرى وميدان المساحة" .

1- من 1200 إلى 2000 جنيه للتجارى.

2 - من 320 جنيه لـ1920 جنيه للإدارى.

3 - السكنى من 260 لـ1600 جنيه.

مركز ومدينة أبو النمرس

تم تحديد السكنى فقط بمناطق "مركز ومدينة أبو النمرس والوحدة المحلية بشبرامنت والقرى التابعة للوحدة المحلية بشبرامنت والوحدة المحلية بالمنوات والقرى التابعة للوحدة المحلية بالمنوات والوحدة المحلية بمنيل شيحة والقرى التابعة للوحدة المحلية بمنيل شيحة".

1- السكنى من 55 لـ150 جنيها.

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حى العجوزة

أ- مناطق "المهندسين- العجوزة - الحوتية – الصحفيين – الموظفين- ميت عقبة أ – ميت عقبة ب – أرض اللواء" .

1- سعر المتر التجارى من 512 لـ2000 جنيه .

2 - الإدارى من 160 لـ800 جنيه.

3 - السكنى ما بين 128 جنيه إلى 640 جنيه للمتر .

ب- مناطق "شارع جامعة الدول العربية بكامل الشارع وشارع 26 يوليو من كورنيش النيل ماراً بميدان سفنكس حتى تقاطعه مع شارع وادى النيل وشارع 26 يوليو من شارع وادى النيل حتى شارع عبد القادر الجدى وشارع 26 يوليو من شارع عبد القادر الجدى وحتى شارع السكة الحديد وشارع السودان الجزء الواقع من جامعة الدول حتى شارع 26 يوليو وشارع السودان من شارع26 يوليو حتى مبنى جراج إمبابة وشارع وادى النيل من شارع وادى النيل من تقاطعه مع شارع 26 يوليو حتى شارع الرشيد وشارع كورنيش النيل من شارع نوال حتى شارع 26 يوليو وشارع كورنيش النيل من شارع 26 يوليو حتى ميدان الكيت كات".

1- التجارى من 800 لـ2000 جنيه .

2 - الإدارى من 300 لـ1400 جنيه.

3-من 250 جنيه لـ1200 جنيه للسكنى .

حى بولاق الدكرور

أ- المنطقة الاولى بدءاً من مسجد ال حمد ثم شارع الملك فيصل ثم شارع طريق كفر طهرمس ثم شارع المساكن حتى مسجد ال حمد.

ب- المنطقة الثانية من شارع الملك فيصل بدءاً من التقاؤه بخط السكة الحديد ثم شارع المساكن ثم شارع طريق كفر طهرمس ثم شارع طريق الملكة ثم شارع جمال عبد الناصر ( ترعة عبد العال سابقاً ) حتى إلتقاؤه بشارع الملك فيصل مع خط السكة الحديد .

ج- المنطقة الثالثة من شارع بهجت الشوربجى بدءاً من التقاؤه مع محور صفط اللبن ثم شارع جمال عبد الناصر ثم طريق الملكة ثم طريق كفر طهرمس ثم الطريق الدائرى ثم محور صفط اللبن حتى إلتقاؤه بشارع بهجت الشوربجى .

د- المنطقة الرابعة من خط السكة الحديد بدءاً من التقاؤه مع شارع المشتل ثم محور صفط اللبن ثم شارع أحمد سلام ثم خط السكة الحديد ثم شارع جمال عبد الناصر ثم شارع بهجت الشوربجى ثم شارع المشتل حتى التقاؤه بالسكه الحديد .

ذ- المنطقة الخامسة من خط السكة الحديد بدءاً من التقاؤه مع محور صفط اللبن ثم شارع أحمد سلام ثم محور صفط اللبن حتى التقاؤه بخط السكة الحديد والمنطقة السادسة من خط السكة الحديد بدءاً من التقاؤه من ترعة زنين ثم شارع المشتل ثم محور صفط اللبن ثم الطريق الدائرى ثم شارع ترعة زنين حتى التقاؤه بخط السكة الحديد .

س- المنطقة السابعة من خط السكة الحديد بدءاً من التقاؤه مع شارع على بن أبى طالب ( ترعة المجنونة ) ثم شارع ترعة زنين ثم الطريق الدائرى ثم شارع على بن ابى طالب حتى التقاؤه مع خط السكة الحديد .

1- أسعار السكنى من 80 جنيه لـ200 جنيه.

2- الإدارى من 105 جنيه لـ240 جنيه .

3 - التجارى من 180 لـ600 جنيه.

ش- المنطقة الثامنة وهى "شوارع فيصل من مسجد ال حمد حتى كفر طهرمس وشارع العشرين ومن شارع فيصل حتى شارع الملكه ( طريق كفر طهرمس ) و شارع الشهيد أحمد حمدى و شارع همفرس و شارع عشرة و شارع ناهيا و شارع الثورة وشارع ترعة عبد العال وشارع ترعة المجنونة وشارع التحرير" .

1- التجارى من 600 جنيه إلى 1600 جنيه .

2- الإدارى ما بين 160 جنيه إلى 400 جنيه.

3-سكنى ما بين 140 جنيه إلى 320 جنيه.

مركز ومدينة البدرشين

مناطق "مركز ومدينة البدرشين والوحدة المحلية بدهشور والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بسقارة والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بالمرازيق والقرى التابعة لها والوحدة المحلية بميت رهينة".

1- السكنى 55 جنيها لـ150 جنيها.

2- الإدارى من 80 لـ210 جنيه.

3- التجارى من 115 لـ300.

4- الخدمى من 70 لـ180 جنيه.