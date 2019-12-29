شكرا لقرائتكم خبر عن "التموين " تفحص اليوم عروض الشركات المشاركة فى مناقصة توريد زيت الطعام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تفحص وزارة التموين والتجارة الداخلية ، اليوم الأحد ، عروض الشركات التى تقدمت فى المناقصة التى أعلنت عنها هيئة السلع التموينية لتوريد زيت خام محلي بحد ادنى 3000 طن زيت صويا، و2000 طن زيت عباد على أن يبدأ التوريد من 1 - 15 فبراير 2020 لطرحه على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.

وكانت الهيئة العامة للسلع التموينية بوزارة التموين والتجارة الدخلية قد أعلنت عن طرح مناقصة محدودة رقم 3لسنة 2020/2019 لتوريد زيت خام محلي بحد ادنى 3000 طن زيت صويا، و2000 طن زيت عباد على أن يبدأ التوريد من 5 - 20 فبراير 2020 لطرحه على بطاقات التموين وفى منافذ المجمعات الاستهلاكية.



وجدير بالذكر أن تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية، كان قد أكد أن عدد البطاقات للمستفيدين من منظومة الدعم بلغ 5.22 مليون بطاقة بإجمالى 64 مليون مستفيد، فضلا عن 73 مليون مستفيد من صرف الخبز المدعم بإجمالى دعم مالى يقدر بـ89 مليار جنيه.

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ويأتى ذلك فى الوقت الذى تكثف فيه لجنه المشتريات المركزية بالشركة القابضة للصناعات الغذائية فى وزارة التموين والتجارة الداخلية، عقد الاجتماعات، مع الموردين وكبار المنتجين للتعاقد على شراء السلع والمنتجات الغدائية، وطرحها للمواطنين من البطاقات التموينية وكذلك من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة فى مختلف المحافظات ،حيث يتم اختيار أفضل العروض فيما يتعلق بسعر السلع وجودتها.

جدير بالذكر أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد قرر تخفيض أسعار بعض السلع التموينية اعتبارا من اول الشهر الجارى، على أن يكون سعر السكر بالبطاقات التموين بـ8.5 جنيه بدلاً من 9.5 جنيه، وسعر عبوة زيت طعام خليط مِن 19 إلى 17 جنيها، وسعر كيلو الأرز من 9 إلى 8 جنيهات، وسعر كيلو الدقيق المعبأ بلاستيك من 6.75 جنيه.