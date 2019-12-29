الرى: تنفيذ أعمال بتكلفة 235 مليون جنيه فى السد العالى وخزان أسوان

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري تقريرا موجزا بشأن انجازات الهيئة المصرية العامة للسد العالى وخزان أسوان خلال 2019 والتى تؤكد على جهود الدولة فى مجال حماية وتدعيم السد العالى والحفاظ على سلامته وتنفيذ كافة أعمال الصيانة اللازمة ، ضمن أعمال الخطة الاستثمارية بتكلفة حوالى 235 مليون جنيه.

وأوضح المهندس حسين جلال ، رئيس الهيئة المصرية العامة للسد العالى وخزان أسوان بأن القطاع يقوم حالياً بتنفيذ عملية إعادة تأهيل خزان أسوان القديم فى ضوء نتائج وتوصيات دراسة الجدوى التى تم إجرائها للخزان عام 2009 من خلال اتحاد مكاتب استشارية عالمية ليعمل لمدة 50-70 سنة قادمة مع انشاء كوبرى مرورى جديد بديلا عن المرور أعلى جسم خزان أسوان حيث أن زيادة عمر خزان أسوان يساعد على زيادة عمر عمل السد العالى وذلك باستثمارات إجمالية تصل إلى 76.187 مليون جنيه ، فى حين بلغت قيمة المنفذ خلال 2019 مبلغ 15.2 مليون جنية وبنسبة قدرها 20 % .

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وأضاف جلال ، أنه تم تنفيذ بانوراما اضاءة لتجميل خزان أسوان من جهة الخلف من أجل تجميل خزان أسوان بإنارته من جهة الخلف ليضيف للمنشأ هيبة وسحرا ولمسة جمالية تجذب عيون الزوار وتبرز أصالة خزان أسوان بإجمالى 700 ألف جنيه ، وقيمة المنفذ حتى تاريخه خلال2019- مبلغ 00.60 مليون جنية وبنسبة قدرها 80 %، وكذلك أعمال رفع خطوط المياه العكرة المارة على المساطيح والميول الخلفية لجسم السد العالى بإجمالى تكلفة 119.82 مليون جنيه .فى حين بلغت قيمة المنفذ خلال2019 مبلغ 117.4 مليون جنية وبنسبة قدرها 98 % . إلى جانب عملية معالجة مواسير تفريغ الهواء لعدد 10 وحدات بالأنفاق أرقام (1 3&4&5&6& ) لمحطة كهرباء السد العالى بتكلفة إجمالية 10.00 مليون جنيه ، فى حين بلغت قيمة المنفذ خلال العام 4.00 مليون جنية وبنسبة قدرها 40 %. كما يتم تنفيذ عملية لتطوير منظومة التهوية والإنارة داخل الأنفاق وممرات التفتيش بالسد العالى ، بتكلفة إجمالية 17.42 مليون جنيه .

واضاف جلال ، بأن الهيئة تقوم أيضاً بتنفيذ عملية إنشاء أسوار وأبراج حراسة أمام وخلف قنطرة مفيض طوارئ السد العالى ومبنى مبيت وتمركز عناصر تأمين مديرية امن أسوان بتكلفة بلغت 14.25 مليون جنيه وتم نهو العملية ، وذلك لتأمين تأمين قنطرة مفيض طوارىء السد العالى بإنشاء أسوار وأبراج حراسة أمام وخلف قنطرة مفيض طوارئ السد العالى ومبنى مبيت وتمركز لعناصر تأمين مديرية امن أسوان عملية تطوير ورفع كفاءة منظومة الحقن وملحقاتها بجسم السد العالى وذلك من خلال دراسة مكونة من أربعة مراحل للعمل على رفع الكفاءة والتطوير وتشمل وحدتى تجهيز وتحضير مادتى سيليكات والومينات الصوديوم ووحدتى تجهيز وتحضير مونه الطفلة والبنتونيت واستمرارية تشغيل الوحدات بكفاءة وذلك بتشغيلها فى بعض التطبيقات الاقتصادية مع إيجاد مصدر للمواد الأولية محليا والتدريب الجيد لأطقم التشغيل والصيانة مع تشغيل المنظومة متكاملة وإجراء عملية الحقن مع عمل دراسة جدوى اقتصادية للسوق المحلى لضمان استمرارية التشغيل بإحدى الطرق ولتكن المشاركة ، وقد تم الانتهاء من عقد دراسة تطوير ورفع كفاءة منظومة الحقن وملحقاته بالسد العالي(وحدتى سليكات والومينات الصوديوم) (المرحلة الأولى أ) بقيمة إجمالية قدرها مليون جنيها لا غير وجارى إجراءات التعاقد مع الهيئة القومية للإنتاج الحربى لتنفيذ أعمال تطوير وحدتى سليكات والومينات الصوديوم (المرحلة الأولى ب التعاقد – التنفيذ ).

وأشار جلال ، إلى تنفيذ عملية الفتح والتجهيز لقفل السد الترابى بفم قناة مفيض توشكى ،بتكلفة إجمالية 9.8 مليون جنيه ، وقيمة المنفذ خلال العام 5.00 مليون جنية وبنسبة قدرها 50 %، وذلك بهدف تصريف المياه الزائدة من بحيرة ناصر إلى قناة مفيض توشكى ومنها إلى منخفضات توشكى لضمان عدم ارتفاع منسوب المياه ببحيرة ناصر عن 182.00 م وللحفاظ على آمان وسلامة السد العالى، وكذلك عملية تطوير منطقة رمز الصداقة المصرية السوفيتية ومنصة المشاهدة على جسم السد العالى بهدف تطوير المنطقة المحيطة برمز الصداقة المصرية السوفيتيةمن خلال تنفيذ أعمال زراعة – إنشاء أسوار محيطة للمنطقة – تطوير مركز خدمة الزائرين – نافورة بالبحيرة المحيطة بالرمز....الخ ) وتطوير ساحة الانتظار أمام الرمز (إنشاء مسرح مكشوف للمعدات – تطوير وإنشاء دورات مياه ) وتطوير منصة المشاهدة على جسم السد العالى (تغير المظلات واللوحات الإيضاحية ) وذلك لظهور هذه المناطق بالمنظر المشرف أمام الزائرين المصريين والأجانب بتكلفة إجمالية 10.00مليون جنيه وقيمة المنفذ خلال العام 7,30 مليون جنية وبنسبة 73 % .

أوضح جلال بأن الهيئة تقوم حاليا بتنفيذ أعمال إنتاج خرائط رقمية لأملاك الهيئة بالسد العالى غرب وشرق والخزان وأبو سمبل وتوشكى بتكلفة إجمالية 11,40 مليون جنيه وقيمة المنفذ خلال العام 2,30 مليون جنية وبنسبة قدرها 40 % فضلا عن عملية توسيع قناة مفيض توشكى المسافة من ك (3.265) حتى ك (6.00) بر أيمن وأيسر لإمرار تصرفات إضافية فى حالة الطوارئ والفيضانات العالية لامان وسلامة السد العالي، بتكلفة إجمالية 22.280 مليون جنيه وقيمة المنفذ خلال العام 21.20 مليون جنية وبنسبة قدرها 95 % ، إضافة إلى عملية تعميق توسيع خور توشكى المسافة من ك (6.00) إلى ك (8.00) تجاه البحيرة ، لإمرار تصرفات إضافية فى حالة الطوارئ والفيضانات العالية لامان وسلامة السد العالى بتكلفة إجمالية 23.765 مليون جنيه ، فى حين بلغت قيمة المنفذ خلال العام 18.54 مليون جنية وبنسبة قدرها 78. %