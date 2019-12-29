شكرا لقرائتكم خبر عن 3 شركات عالمية تفوز بمزايدة البحر الأحمر للبحث عن البترول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن المهندس طارق الملا وزیر البترول والثروة المعدنیة نتیجة أول مزایدة عالمیة للبحث عن البترول والغاز بالبحر الأحمر التى طرحتها شركة جنوب الوادى المصریة القابضة للبترول فى مارس الماضى، حیث فازت شركة شیفرون الأمریكیة بالقطاع رقم (1) بالمزایدة، وفازت شركة شل الهولندیة بالقطاع رقم (3)، كما فاز تحالف شركتى شل ومبادلة الإماراتیة بالقطاع رقم (4)، بإجمالى مساحة بحث حوالى عشرة آلاف كیلو متر مربع وبحجم استثمارات حدها الأدنى 326 ملیون دولار ترتفع إلى عدة ملیارات دولار فى مراحل التنمیة فى حالة تحقیق الاكتشافات.

وأكد الملا أن بدء مصر لأول مرة فى عملیات استغلال الثروات البترولیة فى میاهها الاقتصادیة بالبحر الأحمر یأتى نتیجة توافر إرادة سیاسیة قویة ودعم كامل من الرئیس عبد الفتاح السیسى فى هذا الاتجاه، والذى تجسد فى توقیع اتفاق ترسیم الحدود البحریة مع المملكة العربیة السعودیة بما أتاح لقطاع البترول طرح أول مزایدة عالمیة فى منطقة البحر الأحمر.

وأوضح الوزیر، أن فوز شركات تعد من كبرى الشركات العالمیة فى مجال البترول یشكل مؤشرا إیجابیا ومهما على مناخ الاستثمار الجاذب فى مصر، خاصة وأن تلك الشركات تمتلك أحدث التقنیات العالمیة والخبرات المتراكمة للعمل فى المناطق البكر مثل البحر الأحمر والتى بها العدید من التحدیات، مثل عمق المیاه وضخامة حجم الاستثمارات اللازمة للبحث والاستكشاف والتنمیة فى المراحل التالیة وعدم توافر تسهیلات الإنتاج، مشیرا إلى أن حرص شركة شيفرون وهى من كبرى الشركات العالمية التى تمتلك خبرات متقدمة وفوزها بمنطقة يعد مؤشر جيدا، بالإضافة إلى فوز شركة شل بمنطقتین بما یؤكد استمرارها فى التوسع فى حجم استثماراتها بقطاع البترول، ویسهم فى زیادة فرص نجاحها، خاصة وأنها من الشركات العالمیة المصنفة للعمل فى المیاه العمیقة .

وأشار الملا إلى أن هذه النتائج بالنسبة للمزایدة الأولى بمنطقة البحر الأحمر تعد نتائج إیجابیة فى هذه المرحلة، وأنها ستشهد إقبالا أكبر من الشركات العالمیة بعد التوصل إلى تلك النتائج الإیجابیة.