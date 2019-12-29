شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التنمية المحلية يجتمع بـ6 محافظين لسرعة تنفيذ مشروعات "حياة كريمة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يعقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، ورشة عمل موسعة على مدار اليوم الأحد، بحضور المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، واللواء عصام سعد محافظ أسيوط، واللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، واللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، واللواء أشرف غريب الداودي محافظ قنا، بالإضافة إلى عدد من قيادات وزارة التنمية المحلية ومديري مديريات التضامن الاجتماعي ورؤساء الأجهزة التنفيذية لهيئات الأبنية التعليمية وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي وشركات مياه الشرب والصرف الصحي بكل محافظة، فضلاً عن فرق وحدات إدارة مبادرة "حياة كريمة" بالمحافظات المستهدفة.

وذكر بيان للوزارة اليوم، أن الورشة تأتى في إطار تنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس الوزراء بتسريع إجراءات تنفيذ مشروعات مبادرة "حياة كريمة" في القري ال١٤٣ المستهدفة في المرحلة الأولي بمحافظات الجمهورية.

‌وقال اللواء محمود شعراوي ، إن الورشة تستهدف الوقوف على الموقف التمويلي والتخطيطي والتنفيذي لمشروعات المبادرة في المحافظات الستة التي تتضمن حوالي 121 قرية من إجمالي القري الـ143 المستهدفة في المرحلة الأولي.

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وأضاف وزير التنمية المحلية ، أن الاجتماع يستهدف أيضاً إحداث انطلاقة كبيرة في الإجراءات الخاصة بتنفيذ المشروعات التي تم تحديدها وذلك علي أرض الواقع بالقري المستهدفة.

جدير بالذكر أن مبادرة "حياة كريمة" تأتي استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي بتكاتف الحكومة والمجتمع المدني لتنفيذ حزمة من المشروعات التنموية في القرى الأكثر احتياجاً وبما يساهم في إحداث نقلة نوعية في حياة مواطني هذه القري ، وتبلغ استثمارات المرحلة الأولي للمبادرة وحوالي 4.2 مليار جنيه.

وكان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء قد وجه بقيام وزارة التنمية المحلية بالإشراف على المبادرة والتنسيق مع باقي الوزارات والجهات المعنية ، وقامت الوزارة بالانتهاء من إنشاء وحدة مركزية خاصة بالمبادرة وعرضها علي السيد رئيس مجلس الوزراء، حيث ستتولي تلك الوحدة الإشراف على تنفيذ المبادرة، والمتابعة الفنية وإعداد التقارير ورفعها إلى الجهات المعنية حول سير العمل ، وذلك بالتنسيق مع الجهات الشريكة على المستوى المركزي وفي المحافظات.