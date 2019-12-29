أخبار مصر | الأحزاب تحطم حصار العزلة في 2019.. والوفد ينزل الشارع

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأحزاب تحطم حصار العزلة في 2019.. والوفد ينزل الشارع والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سعت الأحزاب السياسية خلال العام الجاري إلى زيادة كتلتها على الأرض من الأعضاء والكوادر، ونجحت في تحطيم قيد العزلة الذي فرضته على نفسها لسنواتٍ طوال.

ويأتي ذلك استجابة لدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي أطلقها خلال المؤتمر الوطني للشباب بضرورة دمج الأحزاب السياسية في كيانٍ موحد بدلًا من وجود عشرات الأحزاب.

الوفد يعود للشارع بالمبادرات والشوادر

وراهنت الأحزاب السياسية على المبادرات التي تركز على المواطنين في الشارع فبدأ حزب الوفد أعرق الأحزاب المصرية في تنفيذ مبادرة "الوفد مع الناس"؛ لتعزيز وجوده على الأرض، وتفعيل دور الحزب في خدمة المواطنين وحل مشكلاتهم، علاوة على افتتاح مقار جديدة للحزب بعددٍ من أحياء القاهرة والمحافظات، آخرها افتتاح مقر الوفد في منطقة عين شمس اليوم الأحد.

وسعى الوفد لضم عدد من رموز المجتمع لصفوفه، كما عزز دور الشباب في الحزب؛ لإيجاد قيادات شابة، وتدريبهم على القيادة؛ ليكونوا كوادرًا قوية للحزب.

كما دشن بيت الأمة عددًا من المبادرات من بينها الوفد مع المرأة والوفد مع الشباب، سعيًا لزيادة أعداد أعضاء الحزب،وعودته لمكانته التاريخية مجددًا.

Advertisements