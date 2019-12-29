أخبار مصر | افتتاح معرض جديد بمناسبة مرور 116 عام على افتتاح المتحف الإسلامي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر افتتاح معرض جديد بمناسبة مرور 116 عام على افتتاح المتحف الإسلامي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

افتتح الدكتور مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة السياحة والآثار، والدكتور ممدوح عثمان مدير عام متحف الفن الإسلامي، معرضًا أثريًا مؤقتًا بعنوان من ذاكرة المتحف، والذي يضم أهم وأقدم التحف الأثرية التي دخلت متحف الفن الإسلامي.

وشهد افتتاح المعرض عدد من أساتذة وقيادات السياحة والآثار، وفي مقدمتهم الأستاذ الدكتور جمال عبد الرحيم أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة القاهرة، والدكتور علي الطايش أستاذ الآثار والفنون الإسلامية بجامعة القاهرة، والدكتورة إلهام صلاح مستشار وزير السياحة والآثار للمتاحف الجديدة، والدكتور جمال مصطفى رئيس قكاع الآثار الإسلامية بوزارة السياحة والآثار، والدكتور ولاء الدين بدوي مدير عام متحف قصر المنيل، وجيهان عاطف مدير عام المتحف القبطي، وعدد كبير من المهتمين بالشأنين التراثي والأثري.

وقام الدكتور عبد الحميد عبد السلام مدير إدارة التدريب والنشر العلمي بمتحف الفن الإسلامي بشرح تاريخ المتحف الإسلامي وكيف كانت بدايته، وأوضح أن متحف الفن الإسلامي يعد درة المتاحف الإسلامية في العالم، بل وقبلة كل راغب للتعرف على الحضارة الإسلامية وعظمتها، وملاذ الدارسين في علم الأثار الإسلامية والحضارة المصرية في العصر الوسيط، ويحظى المتحف الإسلامي بإقبال كبير سواء من السائحين الأجانب أو المصريين، والكثير قد لا يعرف طريق الوصل للمتحف وأسعار دخوله ووقت الزيارة المتاح.

يقع متحف الفن الإسلامي في منطقة باب الخلق، في شارع بور سعيد، بمواجهة مديرية أمن القاهرة، وهو يؤرخ لتاريخ تطور الآثار والفنون المصرية من بعد الفترة القبطية وحتى العصر الحديث، ويحتوي علي مجموعات نادرة من الأثار الإسلامية من مصر بالطبع والهند والصين وإيران مرورا بفنون الجزيرة العربية والشام وشمال أفريقيا والأندلس.