أخبار مصر | ذوي الهمم يشعلون حفل المتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ذوي الهمم يشعلون حفل المتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أشعل فريق ذوي الهمم حفل المتحف المصري الكبير من فقرة تمثيلية غنائية في الساحة الأمامية للمتحف على أنغام عدد من الأغاني الوطنية بشكل أثار إعجاب الجميع سواء من القيادات أو الحضور.

وشهد الحفل الذي يأتي بمناسبة حصول مصر على رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس من خلال عمل فني جديد، غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة ود. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، ود. الطيب عباس مدير المتحف المصري الكبير للشئون الأثرية، د. ميرهان رجب مساعد المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، ود. عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير.

والعمل الفني عبارة عن لوحة لقناع الملك توت عنخ آمون بأكواب القهوة، والتي بلغ مساحتها 60 متر مربع بـ 7620 كوب بطريقة الموزاييك.

وقدم الأطفال عرضًا تمثيليًا على أنغام "بالأحضان يا بلدنا الحلوة" "صورة صورة" "احلف بسماها وترابها" وسط إعجاب وتصفيق الحضور.