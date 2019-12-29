أخبار مصر | ذوي الهمم يشعلون حفل المتحف الكبير

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ذوي الهمم يشعلون حفل المتحف الكبير والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وشهد الحفل الذي يأتي بمناسبة حصول مصر على رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس من خلال عمل فني جديد، غادة شلبي نائبة وزير السياحة والآثار لشؤون السياحة ود. مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير والمنطقة المحيطة، ود. الطيب عباس مدير المتحف المصري الكبير للشئون الأثرية، د. ميرهان رجب مساعد المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، ود. عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير.
والعمل الفني عبارة عن لوحة لقناع الملك توت عنخ آمون بأكواب القهوة، والتي بلغ مساحتها 60 متر مربع بـ 7620 كوب بطريقة الموزاييك.
وقدم الأطفال عرضًا تمثيليًا على أنغام "بالأحضان يا بلدنا الحلوة" "صورة صورة" "احلف بسماها وترابها" وسط إعجاب وتصفيق الحضور.