مصر | "نشرة حوادث الخليج 365".. أبرزها رفض دعوي سحب أوسمة ونياشين مبارك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر "نشرة حوادث الخليج 365".. أبرزها رفض دعوي سحب أوسمة ونياشين مبارك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد الشارع المصري، خلال الساعات الماضية من اليوم السبت، العديد من الأحداث والقضايا الهامة، والتي حازت على اهتمام قراء "بوابة الخليج 365"، كما شهدت أروقة المحاكم، نظر بعض القضايا الهامة التي تشغل الرأي العام، ويقدم قسم الحوادث ببوابة الخليج 365 أبرز تلك الأخبار.

في احتفالية كبرى.."القضاة" يدعو السيسي لحضور حفل افتتاح النادي بـ"شامبليون"

صرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمي باسم نادي القضاة، أن خلال انعقاد الجلسة الأولي لإدارة نادي قضاة مصر برئاسة المستشار محمد عبد المحسن، تم تشكيل هيئة المكتب، وإرجاء تشكيل باقي اللجان الفرعية للجلسة القادمة.

عارية وبها أثار إطفاء سجائر.. التحقيقات تكشف عن تفاصيل "طفلة العجوزة"

كشفت تحقيقات نيابة العجوزة بشمال الجيزة، تفاصيل واقعة العثور على جثة طفلة يتراوح عمرها ما بين سنتين و3 سنوات، أن اثنين من الأهالي عثرا على الجثة عارية بدون ملابس بشارع أرض اللواء بمنطقة العجوزة، وبها آثار ضرب وكدمات بمناطق متفرقة بجسدها، بالإضافة لآثار إطفاء سجائر بجسدها، فيما أمرت النيابة بالتحفظ على كاميرات المراقبة المحيطة بالمنطقة، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

ننشر أسباب الحكم الصادر بحبس الراقصة جوهرة بتهمة التحريض على الفجور والفسق

أودعت محكمة مستأنف 6 أكتوبر حيثيات حكمها بتأييد حبس المتهمة إكاترينا أ أندريفا وشهرتها "الراقصة جوهرة" سنة مع الشغل والنفاذ.

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تحويلات مرورية لمدة 3 أشهر لإنشاء كوبري سيارات بالأميرية

تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة الكثافات المرورية المتوقعة، وتسيير حركة المرور وإجراء بعض التحويلات المرورية بمناسبة القيام بأعمال إنشاء كوبرى سيارات بتقاطع شارع الحرية مع شارع عمر المختار بدائرة قسم مرور الأميرية، لمدة ثلاثة أشهر على أن تكون الأعمال "ليلًا ونهارًا".

بسبب أعمال التطوير.. تعرف على خارطة تحويلات الطرق بمصر الجديدة

تشرع الإدارة العامة لمرور القاهرة، في تنفيذ نظام الاتجاه الواحد بشوارع "الثورة – حسين كمال – الحرية – عمربن الخطاب" ضمن مشروع تطوير منطقة مصر الجديدة، وسط انتشار الخدمات المرورية بكافة الشوارع لمتابعة حركة السيارات، ومراقبتها بالكاميرات منعا للزحام.

"القضاء الإداري" ترفض دعوى سحب أوسمة ونياشين حسني مبارك

قضت محكمة القضاء الإداري، اليوم السبت، بعدم قبول الدعوى التي تطالب إلزام السلطات بسحب الأوسمة والنياشين والتحفظ ومصادرة العقارات المملوكة للرئيس الأسبق حسني مبارك ونجليه علاء وجمال، وإلزامه برد جميع المبالغ التي تحصل عليها كراتب شهري عن النياشين والأوسمة، بعد ادانته فى القضية المعروفة إعلاميًا بالقصور الرئاسية.

"تفجير كنيسة وحادث الدرب الأحمر".. أبطال الداخلية أنقذوا "الوطن" من كوارث في 2019

"أقسم بالله العظيم.. أقسم بالله العظيم.. أقسم بالله العظيم أن أحافظ على النظام الجمهوري.. وأن احترم الدستور والقانون.. وأن أرعى سلامة الوطن.. وأودي واجبي بالذمة والصدق"، بهذه الكلمات يؤدي ضابط الشرطة اليمين فور تخرجه من أكاديمية الشرطة، لتتحول حياته من مواطن عادي لشخص حُولت حياته كـ "الميزان" عمله في أحد كفتيه، وحياته وأبنائه وزوجته ووالديه وإخوته وأصحابه في الكفة الأخرى، ويكون على أتم استعداد أن يضحي بحياته ويستشهد في عمله أثناء ملاحقة العناصر الإرهابية والخارجين عن القانون، تاركا خلفه أشخاص اتشح قلبهم بالسواد لفراقه، لكن بطولته وعدم خوفه وقت استشهاده، تحول حزنهم إلى فرح وفخر طوال العمر.