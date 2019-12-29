شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الزراعة يوجه بسرعة الانتهاء من كارت الفلاح وحصر المشروعات المتوقفة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد السيد القصير، وزير الزراعة، على أهمية دور الأجهزة الفنية بالوزارة على سرعة الانتهاء من كارت الفلاح ومشروعات الإنتاج الحيوانى والداجني والزراعي التابعة للإصلاح الزراعي وحصر المشروعات المتوقفة ودراسة أسباب التوقف وعلاجه، وأيضا تطوير الجمعيات الزراعية على مستوى الجمهورية من أجل خدمة المزارعين.

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جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقده الوزير مساء السبت، مع قيادات هيئة الإصلاح الزراعي بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والداجنة والسمكية والدكتور حسن الفولي مدير الهيئة.

كما طالب القصير بسرعة العمل بالتحول الرقمي والإلكتروني لتسهيل الاجراءات والاهتمام بمنافذ بيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة لتخفيف العبء على المواطنين، بما لا يخل بتكاليف إنتاج هذه السلع والمنتجات وعرضها في المنافذ وفقا للضوابط المرعية في طرق العرض التي تضمن تداول منتجات مطابقة للمواصفات وتوصيات خبراء التغذية

واستعرض «القصير»، هيكل الهيئة واختصاصاتها ودورها في خدمة المزارعين وتخصيص أراضي للمنفعة العامة وما حققته الهيئة خلال العام الماضي، فيما تناول الاجتماع أيضا كيفية وضع آليات لتحصيل مستحقات الإصلاح الزراعي لدى الأفراد والمؤسسات الأخرى، من خلال آليات واضحة لتحصيل مستحقات الدولة من هذه الأراضي.