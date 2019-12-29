شكرا لقرائتكم خبر عن محمد صبحي يشيد بتجربة تونس: «الدولة بتدفع كتير جدًا بسبب الزيادة السكانية» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الفنان محمد صبحي، إن الإنجاب في المناطق العشوائية يتراوح بين 6 و13 طفلا بمتوسط 8 أطفال.

واوضح صبحي، في مداخلة هاتفية مع برمامج «الحكاية» عبر «إم بي سي مصر»: «عشان أجامل الشعب المصري هقول إن فيه 30 مليون منهم من الأثرياء والطبقة المتوسطة والفقيرة بيخلفوا من عيل لحد 4، والأثرياء يستطيعوا أن يخلفوا 10 عيال ويعلموهم كويس لكن بيخلفوا عيل أو اتنين.. ولكن الكتلة الكبيرة من الشعب اللي هي 70 مليون هما اللى بيخلفوا أكتر من 3».

وتابع: «المشكلة أنه مهما صنعت من إنجازات.. اللي بيدفع تمن ده المواطن الذي يمثل قيمة مضافة للوطن وليس قيمة سالبة.. وإحنا عندنا نسبة كبيرة قيمة سالبة.. والضرائب اللي بندفعها بندفعها عشان العدالة الاجتماعية مش عشان الظلم الاجتماعي»، حسب وصفه.

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وأشاد صبحي بالتجربة التونسية لتنظيم النسل، موضحًا: «الشعب التونسي لا يزيد عن 10 مليون بقاله 20 أو 30 سنة.. وهما عملوا تجربة الترغيب وليس الترهيب.. وتتمثل في حصول الطفل الأول على 60 دينار والثاني على 30 دينار، بينما يتم سحب الـ90 دينار في حالة الطفل الثالث.

وأضاف: «كل ما زاد عدد السكان بنخسر ماء وسيولة مرورية وإسكان.. الدولة بتدفع كتير جدا على كل المستويات بسبب الزيادة السكانية، وأنا ضد الترهيب وفكرة عدم حصول الطفل الثالث على التموين، لأن التموين كلام فارغ».