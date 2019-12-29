شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة طنطا: إنشاء مركز للسعادة لمواجهة قضايا المجتمع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا، أن الجامعة أنشئت بنك المعرفة، والذى يحوى ذخيرة علمية رائعة ينهل منها الطالب، وبدأنا فى تغيير المنظومة العلمية والقضاء على الأسلوب العلمى البحت الذى لا يرقى وليس له أى مردود علمى أو تطبيقى، حيث يحصل الطالب على متحصلات علمية ولا يعرف عنها أى شىء لارتباطه فى أسلوب التفاعل للحصول على المعلومة.

وأضاف فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه تم البدء فى تطبيق نظام بنك المعرفة ليقوم الطالب بالحصول على المعلومات منه، والتفاعل مع عضو هيئة التدريس، وهناك ناحية تفاعلية مع المادة العلمية، مشيرًا إلى أن إنشاء مركز بنك المعرفة بجامعة طنطا سوف يستفيد منه أعضاء هيئة التدريس والمعيدين والطالب.

كما أوضح أن بنك المعرفة مفتوحًا أمام طلاب الثانوى العام والمعلمين من خارج الجامعة، لأن الجامعة جزء لا يتجزأ من المحافظة، ونرحب بكل الطلاب ومنتسبى العملية التعليمية ومن يريد أن يعرف ما يقدم بنك المعرفة وكيفية الاستفادة به فأهلا به.

كما أكد "سبع" وجود مشكلات فى مصر، منها أطفال شوارع، وارتفاع نسب الطلاق والانحراف السلوكى بالمجتمع، وارتفاع نسب انتحار، وقمنا بتجميع تلك المشاكل وأنشأنا عيادة مجتمعية وأطلقنا عليها اسم "مركز السعادة"، وتم اختيار سفيرا لها وهو أستاذ بقسم الاجتماع بكلية الآداب لأنه كان صاحب الفكرة، والذى قام بعمل تهيئة للفكرة مع المجتمع، ونحن فى مرحلة البناء والتجهيز حتى يعرفه رجل الشارع والطالب بالجامعة.