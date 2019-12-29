شكرا لقرائتكم خبر عن الصحة تكشف آليات الوقاية من الأنفلونزا الموسمية.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر
وطالبت وزارة الصحة بالامتناع عن ملامسة الأنف والفم دون غسل اليدين، بالإضافة إلى الحفاظ على نظافة اليدين، وذلك عن طريق غسلهما بالماء الجارى والصابون أو فركهما بغسول الأيدى الكحولى، خصوصاً فى حالة ملامسة الأنف والفم أو ملامسة الأسطح المحتمل تلوثها.
وكان الدكتور علاء عيد رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة السكان، أكد أنه لا توجد أى حالات إصابة أو وفاة بما يسمى بإنفلونزا الخنازيز H1N1، وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائى بوزارة الصحة، فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أن هذا النوع هو شكل من أشكال الأنفلونزا الموسمية "نزلة برد عادية" ولا داعٍ لحالة القلق التى تنتاب الأهالى مؤخرًا عقب شائعات إصابة ووفاة تلاميذ نتيجة الإصابة بهذا النوع من الأنفلونزا.
وأضاف رئيس قطاع الطب الوقائى، أن فريقا من قطاع الطب الوقائى يقوم يوميًا بالمرور على المدارس للتوعية بكيفية التعامل مع الأمراض الموسمية وخاصة الإنفلونزا، كما تم توزيع برتوكولات التعامل مع أنواع الأنفلونزا المختلفة على المستشفيات الحكومية وأيضًا المستشفيات الخاصة من خلال التنسيق مع إدارة العلاج الحر.
وطالب الأهالى بعدم القلق والرعب من إصابة ذويهم لهذا النوع من الأنفلونزا، أو تناول لقاح "التاميفلو" من تلقاء أنفسهم دون استشارة طبيب، مطالبًا الأهالى باتخاذ الإجراءات الوقائية والتوجه فورًا للطبيب المعالج لأخذ الدواء المناسب، مع التأكيد على أهمية التواجد فى أماكن جيدة التهوية بعيدا عن الازدحام، والتنبيه على الطلاب بعدم العطس وسط زملائهم وغسيل الأيدى والبعد عن الزحام وعدم لمس أعينه بعد العطس، وغيرها من الإجراءات الوقائية المتبعة فى مثل هذه الحالات.
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