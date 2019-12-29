شكرا لقرائتكم خبر عن "الأوقاف " : الدخول فى معية الله.. موضوع خطبة الجمعة المقبلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حددت وزارة الأوقاف، موضوع خطبة الجمعة المقبلة، تحت عنوان: "الدخول في معية الله (عز وجل)” أسبابه ، وآثاره"، مؤكدة على جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوى ، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بذلك .

فيما أعلن المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن معرض اليوم الواحد بمحافظة الإسماعيلية ، لعرض إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وذلك يوم الاثنين المقبل بالمركز الثقافي بجوار مجمع المحاكم بمدينة الإسماعيلية ، من الساعة العاشرة صباحا حتى الرابعة عصرا.

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ويشتمل المعرض على شنطة الإمام بقيمة 100 جنيه فقط، وذلك في إطار الدور التنويري والتثقيفي لوزارة الأوقاف ، وفي ضوء نشر الفكر الوسطي المستنير، ومواجهة الفكر المتطرف وخدمة للأئمة والخطباء والراغبين في التزود بالثقافة الإسلامية المستنيرة.