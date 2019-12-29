شكرا لقرائتكم خبر عن "الرى " : تطهير وحدات الطوارئ بمحطات صرف المياه بالإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف تقرير لقطاع محطات الوجه البحري وسيناء التابع لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الرى أنه تم المرور على محطتي صرف القلعة بالإسكندرية ومحطات الطوارئ بالادارة المركزية لمحطات شمال غرب الدلتا في ظل حالة عدم استقرار الأحوال الجوية وتزايد فرص هطول الأمطار الغزيرة على انحاء البلاد وتأكيدا على جاهزية المحطات ووحدات الطوارئ .

أضاف التقرير،أنه جارى حاليا تطهير مص وحدات الطوارئ من الأكياس البلاستيك والقمامة العالقة بوحدات الطوارئ وذلك ضمن الاستعدادات الجارية في موسم الامطار والسيول وبتواجد المهندسين والفنيين بالمحطات.

يشار إلى أنه تم تركيب أكثر من 25 وحدة طوارىء، فى منطقة غرب الدلتا بالقرب من المحطة الحرجة، خاصة محطات الصرف، وهذه تعتبر ضمن استعدادات موسم السيول لرفع مياه الصرف ومياه الأمطار، وذلك بعد أزمة سيول 2015 التى أغرقت عدة مناطق وهو ما تطلب تزويد هذه المناطق بمحطات طوارئ، موضحاً أن هذه السيول كانت شىء طارىء وغير متوقعة وأكبر من طاقة المحطات بالكامل، لذلك تم تركيب وحدات طوارىء فى كافة المحطات الحرجة التى كانت تعمل بشكل كبير.

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وكان المهندس محمد عبد العاطى رئيس مصلحة الميكانيكا والكهرباء، قد أعلن أن المصلحة استعدت لموسم السيول خاصة فيما يتعلق بمحطات رفع المياه، حتى تتمكن من توفير المياه للمزراعين، مشيراً إلى أن جاهزية المحطات أمر بالغ الأهمية وهو عمل المصلحة الأساسى خلال الموسم.

أوضح عبد العاطى ، فى تصريحات صحفية أن هناك استعدادات دورية دائمة التنفيذ للإطمئنان على حالة المحطات، واجراء الصيانة فى المواعيد المحددة، بالإضافة إلى وجود قطع غير محلية أو أخرى يتم استيرادها كرصيد فى المخازن قبل بداية موسم السيول والاطمئنان على خطوط التغذية الكهربائية المغذية للمحطات ،ووحدات الطوارىء واجراء العمرات لها.