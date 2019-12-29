أخبار مصر | الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة في طقس اليوم الأحد

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الأرصاد تحذر من هذه الظاهرة في طقس اليوم الأحد والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، بيانا بشأن طقس اليوم الأحد، الموافق 2019/12/29، لافتة إلى أنه يسود طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد مائل للدفء جنوبا نهارا شديد البرودة ليلاً يصل إلى حد الصقيع في وسط سيناء.

وحذرت الهيئة في بيانها من الشبورة المائية: "كما تظهر السحب المتوسطة والمنخفضة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحاً والرياح أغلبها جنوبية غربية تنشط على أغلب الأنحاء".

وعن حالة البحر، فقد أشارت إلى أن حالة البحر المتوسط معتدلة إلى مضطربة ويتراوح ارتفاع الموج فيه ما بين مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح شمالية غربية، أما البحر الأحمر، فإن حالته معتدلة ويتراوح ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين، والرياح شمالية غربية.

أما درجات الحرارة، فقد جاءت كالتالي:

القاهرة 11 19.

شبين الكوم 11 18.

طنطا 11 18.

دمنهور 12 18.

الإسكندرية 12 19.

بلطيم 12 17.

مطروح 12 18.

السلوم 10 17.

سيوة 09 18.

بورسعيد 12 21.

دمياط 12 21.

الزقازيق 13 19.

الاسماعيلية 09 20.

السويس 10 20.

العريش 09 19.

رفح 09 17.

رأس سدر 10 20.

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نخل 03 17.

نويبع 13 21.

طابا 12 18.

كاترين 02 11.

الطور 11 20.

شرم الشيخ 14 23.

الغردقة 12 23.

مرسى علم 14 21.

الفيوم 10 20.

بني سويف 10 20.

المنيا 07 19.

أسيوط 07 20.

سوهاج 08 21.

قنا 07 20.

الأقصر 07 21.

أسوان 08 21.

أبوسمبل 08 21.

الوادى الجديد 05 20.

شلاتين 14 23.

أبو رماد 13 23.

حلايب 16 21.

رأس حدربة 15 21.