شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو أديب: المواجهة «اللي يتقرص» هي الأفضل لحل مشكلة الزيادة السكانية (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الإعلامي عمرو أديب، إن كل ثمار التنمية ستتآكل بفعل الزيادة السكانية، مطالبًا الدولة باتخاذ موقف واضح ضد الطفل الثالث.

وأضاف أديب، عبر برنامجه «الحكاية» على فضائية إم بي سي مصر، أن الطرق اللطيفة في مصر فشلت في تنظيم الأسرة، مؤكدا: «المواجهة الحقيقية هي اللى بتقرص هي اللي بالقرش».

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وتابع: «يجب أن تضع الدولة القواعد، وابتداء من الطفل الثالث مفيش أي رفاهية مفيش دعم»، موضحًا: «أنا ذنبي إيه إنك عايز تجيب ولد.. إنت جبت بنتين وعايز ولد.. لما تربي عيل غير اما اتربي اتنين أو 3.. عايز تجيب أكتر من كده ربنا معاك بقى هات فلوسهم وهات رزقهم».

وأضاف أديب: «أنا مع فكرة حرمان الطفل الثالث من أي دعم.. الدلع معاده انتهى ويجب أن يلتزم الناس.. الناس بتجيب 3 عيال وأكتر لحد 10، وتيجي تكلمهم يقولك ربنا بيرزقهم.. أصل مخدتش بالي»، واستطرد قائلا: «هذه الدولة لا تستطيع أن تقدم رشاوى أكتر من كده».