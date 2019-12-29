شكرا لقرائتكم خبر عن أمين «الأعلى للآثار»: «مفيش حد على وجه الأرض هيلمس طريق الكباش» (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفى الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، ما تردد عن نقل تماثيل طريق الكباش الذي يربط بين معابد الكرنك ومعبد الأقصر إلى ميدان التحرير، مؤكدا أن هذا الكلام عاري تمامًا من الصحة.

وقال وزيري، في مداخلة هاتفية لبرنامج «مساء دي إم سي» عبر فضائية «دي إم سي»، السبت: «مفيش حد هيلمس تماثيل طريق الكباش على وجه الكرة الأرضية».

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وأضاف وزيري أن التماثيل التي ستزين ميدان التحرير كانت «مستخبية تحت التراب» ولم يرها أي سائح أو مصري نهائيًا.

في سياق آخر، شدد وزيري على أن تماثيل كوبري قصر النيل ليست أثرية، مضيفًا أنها حديثة وعمرها من 20 إلى 30 سنة.