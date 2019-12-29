شكرا لقرائتكم خبر عن علي جمعة: «إحنا رافعين راسنا بين الأمم» بسبب إخلاص المسؤولين والقيادة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن عام 2019 شهد نقلة نوعية أخرجت مصر من حالة الحضيض.
وأوضح جمعة، لبرنامج «من مصر» على فضائية «سي بي سي»، أنه عندما وقعت أحداث عام 2011 وصلنا إلى القاع وظهرت المؤشرات السلبية في العديد من المجالات، مشددا على أن المصريون أثبتوا أنهم مصريين.
وتحدث جمعة عن الوضع الاقتصادي، قائلا: «الدولار انخفض لأقل من 16 جنيهًا وهذا تطور غير معقول«، وتابع: «إحنا دلوقتي رافعين راسنا بين الأمم، ونرجو الله أن تظل هذه الرفعة التي تحققت بإخلاص المسؤولين والقيادة والشعب، الذي صبر وتحمل كثيرا».
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