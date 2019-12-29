شكرا لقرائتكم خبر عن "أبو شقة" يكشف آخر تطورات ائتلاف الوفد الجديد.. تعرف على التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد، ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، إن حزب الوفد، لا يزال يواصل اتصالات بكافة الأحزاب، حول ائتلاف الوفد الجديد، الذى يجرى العمل على تدشينه خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أنه فى الوقت القريب سيتم الإعلان عن أول مؤتمر داخل بيت الأمة، وذلك للإعلان الرسمى على الائتلاف الذى سيكون بداية قوية للأحزاب والكتل السياسية، ليكون لهم دور فعال خلال الفترة المقبلة.

وأضاف رئيس حزب الوفد فى تصريح لـ"الخليج 365"، أن الاتصالات تتم مع الجميع، ولن يكون هناك أى إقصاء لأى، ممن يتوافقون مع الرؤية الليبرالية لحزب الوفد، لافتا أن الائتلاف الجديد هو ائتلاف انتخابات، وليس دمج للأحزاب كما يحاول البعض ترويج ذلك، وذلك بهدف وضع خارطة مستقبل للعمل السياسى فى مصر.

وتابع بهاء أبو شقة، أن الائتلاف سيكون قائمًا على المشاورات حول وضع كل بنود التأسيس طبقا لتوافق الجميع ممن يتوافقون مع الرؤية الخاصة للحزب، مؤكدًا أن حزب الوفد يسعى لتأسيس مستقبل سياسى مستقر فى مصر من خلال هذا الائتلاف وهذا سيكون متواكب مع المشروع الوطنى الذى يتبناه الرئيس السيسى فى بناء الدولة المصرية.

وأوضح رئيس حزب الوفد، أن قيادات الحزب سيشاركون فى الجلسة الحوارية الذى سيعقدها حزب مستقبل وطن، الأحد، وذلك للحوار بين الأحزاب، لافتًا أن هناك أحزابًا تتخذ خطوات عملية وجادة فى بناء مستقبل سياسى قوى، وهو يتطلب دعمًا من الجميع، فالفترة الحالية تحتاج الدولة إلى استكمال مسيرة الاستقرار على المستوى السياسى، وأن يكون هناك أحزاب قوية قادرة على البناء والتواصل مع المواطنين، وليس أحزاب تصدر أزمات ومشاكل فى الشارع المصرى، وذلك لمواجهة التحديات التى تقابل الدولة داخليًا وخارجيًا.