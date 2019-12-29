اليوم.. ندوة تأثير الحاسب والذكاء الاصطناعى على اللغة العربية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يناقش معهد المخطوطات العربية برئاسة الدكتور فيصل الحفيان ، اليوم الأحد، فى الساعة الواحدة بعد الظهر بمقر معهد البحوث بميدان الدقي بالجيزة ، خصوصية الذكاء الاصطناعى والحاسب ومعالجة التعابير الاصطلاحية والتحقيق الحاسوبى للنصوص اللغوية، وأرتباط ذلك باللغة العربية وتأثر كل منهما بالآخر ، كما تحتفى الندوة بالدكتور الراحل محمود فهمى حجازى .

ويسرد الحفل سيرة الدكتور محمود فهمى حجازى، أستاذ علوم اللغة بكلية الآداب جامعة القاهرة ،عضو المجمع العلمى المصرى ،عضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، الذى رحل فى 11 ديسمبر الجارى، عن عمر ناهز 79 عاما، وخلال السطور المقبلة نستعرض أبرز محطات الراحل عبر حياته .

يعتبر لعالم الراحل الدكتور محمود فهمى حجازى ، أحد أعلام اللغة العربية، مؤسس جامعة مصر الإسلامية "نور مبارك" بكازخستان، والتى تتبع وزارة الأوقاف المصرية بدولة كازخستان لنشر الثقافة الإسلامية.

ولد محمود فهمى حجازى فى مدينة المنصورة، فى مصر، عام 1940م، درس فى جامعة القاهرة كلية الآداب قسم اللغة العربية من 1954م تخرج منها 1958م، بتقدير امتياز. وخلال دراسته للماجيستير فى عام 1958م، تابع كل مقررات قسم اللغة الألمانية بمدرسة الألسن بوزارة التعليم العالى، وأتقن الألمانية، فكان أول مدرس مصرى لها بالتعليم العام فى مصر، ثم عين بكلية الآداب بالجامعة معيدًا بقسم اللغة العربية وآدابها، ثم تم ابتعاثه إلى ألمانيا لاستكمال دراسته فى مرحلة الدكتوراه فى علم اللغة من جامعة ميونيخ. Advertisements تقلد العديد من المناصب الأكاديمية والإدارية منها: رئيس الجامعة المصرية، ألماطى، كازاخستان، ورئيس مجلس إدارة دار الكتب والوثائق القومية، وأستاذ علم اللغة ورئيس قسم اللغة العربية وآدابها بكلية الآداب ومدير مركز اللغة العربية بجامعة القاهرة، وأستاذًا زائرًا فى عدد من الجامعات الأوروبية منها: جامعة بودابست "المجر" وأمستردام "هولندا"، وليون "فرنسا" وأستاذًا زائرًا للدراسات العليا فى عدة جامعات عربية. وكان يعمل قبل رحيله أستاذ علوم اللغة بكلية الآداب جامعة القاهرة، وعضو مجمع اللغة العربية بالقاهرة، ورئس تحرير دورية: علوم اللغة، القاهرة، ومستشار تحرير دورية ZAL، إرلانجن ألمانيا. ألف عدداً من الكتب، منها: المعجم الألمانى العربى، فيسبادن ألمانيا، ثم بيروت، اللغة العربية عبر القرون، اللغة العربية قضايا التجديد وآفاق المستقبل، اتجاهات السياسة اللغوية، اللغة والحياة المعاصرة، توحيد المصطلحات، النظريات الحديثة في علم اللغة وتطبيقاتها في تعليم العربية. وتقديراً لجهوده العلمية منح عدد من الأوسمة والجوائز، منها: وسام الاستحقاق الاتحادي من الطبقة الأولى، لجمهورية ألمانيا الاتحادية لعام 1997، الجائزة التقديرية لجامعة القاهرة في العلوم الإنسانية 1998، جائزة الدولة التقديرية في الآداب لجمهورية مصر العربية 2000، الدكتوراه الفخرية بدرجة أستاذ من جامعة العلاقات الدولية واللغات العالمية من جمهورية كازاخستان 2004، وسام رئيس جمهورية كازاخستان 2013.



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