براتب يصل لـ5 آلاف جنيه.. الجيزة تنظم ملتقى توظيف للشباب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب– أسامة علي:

أعلنت محافظة الجيزة، تنظيم ملتقى لتوفير فرص عمل للشباب في عددٍ من التخصصات بشركات خاصة في إطار مبادرة "طور وغير"، غدًا الأحد، بمركز شباب الحوامدية، من 10 صباحًا وحتى الثالثة عصرًا.

يأتي ذلك تحت رعاية اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، والدكتور أحمد عبدالوكيل مدير مديرية الشباب والرياضة بالجيزة، والإدارة المركزية للمشروعات وتدريب الشباب.

وتبدأ الرواتب من 2100 جنيه حتى 5 آلاف جنيه، لعدد من الوظائف (مهندسين، ومراقبين جودة وعمال).​