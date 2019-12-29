​"البيئة" تستجيب لشكوى أهالي الصف ضد مصانع الريش

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد نصار:

استجابت وزارة البيئة بشكل فوري، لشكوى عدد من أهالي مركز الصف، الورادة عبر بوابة الشكاوى الحكومية بمجلس الوزراء، والتي يتضرروا فيها من روائح كريهة صادرة من مصانع الريش ومخلفات المجازر في زمام غمازة الكبرى، بالصف في محافظة الجيزة.

وجاءت الاستجابة من خلال حملة مشتركة من جهاز شئون البيئة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات لفحص أسباب الشكوى.

Advertisements

ونظمت الحملة تفتيش مفاجئ على المصانع محل الشكوى، وتبين وجود عدد من المخالفات البيئية، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وشكر الأهالي وزارة البيئة على سرعة الاستجابة لشكواهم، واتخاذ إجراءات سريعة لإزالتها.

يأتي ذلك في إطار توجيهات الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، بالاستجابة لكافة الشكاوى البيئية الواردة للوزارة من خلال الإدارة العامة لخدمة المواطنين والتفتيش المستمر على مصادر التلوث المحتملة، للحد منها ومساعدة المنشآت الصناعية على توفيق أوضاعها البيئية، بما يساعد على سير عملية الإنتاج دون الإضرار بالبيئة والصحة العامة.​