شكرا لقرائتكم خبر عن علي جمعة: «حد شاف جوزي» حرام وتلاعب بمقدرات الأمة (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق، إن جروبات «حد شاف جوزي» و«Do you know him» على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» للنساء التي تنشر صور أزواجهن للسؤال عنهم، تفكير رجعي مبناه الشك.

وأوضح جمعة، لبرنامج «من مصر» على فضائية «سي بي سي»، أن هذا التصرف أساسه الشك، والعلاقات الاجتماعية مبنية على الثقة، مضيفًا: «هناك ثقة بين الرجل والمرأة، وإذا اتشرخت هذه الثقة يجب على المرأة التي شرخت عندها هذه الثقة أن تراجع نفسها».

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وأشار إلى أن علاقتنا جميعا يجب أن تبنى على الثقة، ولفت إلى أن حكاية الشك وتخيل أشياء تقدح في الثقة نهى الله عنها بقوله تعالى: «إن بعض الظن إثم»، موضحًا أن الأنبياء بعثوا للظاهر ولم يبعثوا للتنقيب في السرائر.

وشدد جمعة على أن «هذا الفعل من تلك النسوة حرام، وتلاعب بمقدرات أمة ليس عندها وقت لهذا العبث، ويجب علينا أن نتدرب على ما يفيدنا لا ما يضرنا»، وتابع: «لو أتى كاذب وعمل روحه واحدة ست وقال أنا أعرفه يبقى الست جلبت على نفسها النكد قبل زوجها».