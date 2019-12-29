شكرا لقرائتكم خبر عن غدا..جامعة الفيوم تنظم احتفالية "عيد العلم " لتكريم 773 باحثا وطالبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنظم غدا الاثنين ، جامعة الفيوم احتفالية كبرى بعيد العلم ، برعاية الدكتور خالد عبد الغفار ، وزير التعليم العالى والبحث العلمى و الدكتور أحمد جابر شديد رئيس الجامعة ، وبحضور عمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس لتكريم عدد من الفائزين بجوائز الجامعة وكذلك أعضاء هيئة التدريس والعمداء السابقون بالجامعة .

وتكرم الجامعة فى الاحتفالية الحاصلين على جوائز الجامعة التقديرية والتفوق فى التدريس والبحث العلمى وخدمة المجتمع، وكذلك تكريم الحاصلين على جوائز جامعة الفيوم فى التأليف العلمى والمتميزين فى الترقى للدرجات العلمية لوظيفتى أستاذ وأستاذ مساعد ، وأفضل رسالة ماجستير ودكتوراه وكذلك المتميزين من السادة أعضاء هيئة التدريس وطلاب الجامعة وسيتم تكريم المدير العام المتميز والموظف والعامل المثالى على مستوى الجامعة.

ومن المقرر أن تكرم الجامعة أيضا رئيس الجامعة السابق ونائب رئيس الجامعة والعمداء والوكلاء السابقون والقيادات الإدارية التى أحيلت للمعاش وكذلك أعضاء هيئة التدريس والإداريين الذين رحلوا عن جامعة الفيوم هذا العام وذلك وفاءا وتكريما لجهودهم السابقة أثناء تولى مناصب قيادية بجامعة الفيوم ونظرا لما قدموه من أجل النهوض بالجامعة .

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ومن المقرر أن تشهد احتفالية جامعة الفيوم بمناسبة عيد العلم المقررتنظيمها غدا الأثنين، تكريم الفائزين بجوائز جامعة الفيوم فى النشر العلمى الدولى ، وبلغ عددهم 453 فائزاً قاموا بنشر أبحاثهم فى مجلات علمية ، كما سيتم أيضا تكريم عدد 139 من الهيئة المعاونة ، الذين حصلوا على درجتى الماجستير والدكتوراه و181 طالب وطالبة أوائل كليات الجامعة.

وسبق وأعلنت جامعة الفيوم عن اختيار الدكتور أحمد جابر شديد ،رئيس جامعة الفيوم، عضوا فى اللجنة المنظمة للمؤتمر الدولى فى إعادة التدوير وإدارة النفايات، والمقرر تنظيمه وعقده فى العاصمة البولندية وارسو، خلال الفترة من 19 وحتى 20 أبريل 2021.