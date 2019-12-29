شكرا لقرائتكم خبر عن لوحة فنية لقناع الملك توت عنخ آمون تسجل رقمًا قياسيًا بموسوعة جينيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهد المتحف المصرى الكبير، السبت فعالية تسجيل رقم قياسى جديد بموسوعة جينيس الرقمية لرسم لوحة بأكبر عدد من أكواب القهوة، حيث تم رسم صورة قناع الملك توت عنخ آمون باستخدام عدد 7.260 كوب قهوة مصنوعة من الموزاييك كرمز للمحبة والترحيب.

حضر الفاعلية السيدة غادة شلبي نائبة وزير السياحة و الآثار لشؤون السياحة و د. مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار واللواء عاطف مفتاح المشرف العام علي مشروع المتحف المصري الكبير و المنطقة المحيطة، و د. الطيب عباس مدير المتخف المصري الكبير للشئون الأثرية، د. ميرهان رجب مساعد المشرف العام على مشروع المتحف المصري الكبير، و د. عيسى زيدان مدير عام الشؤون التنفيذية الترميم ونقل الآثار بالمتحف المصري الكبير، وطلال عمر المدير الإقليمي للشرق الأوسط و شمال أفريقيا لموسوعة جينيس الرقمية و القائمين علي موسسة جينيس الرقمية في الشرق الأوسط.

جاءت هذه الفعالية فى إطار الجهود التى تبذلها وزارة السياحة والاثار للترويج للمتحف المصرى الكبير والتعريف به قبيل افتتاحه في الربع الأخير من عام 2020.

وقالت غادة شلبي، انه لشرف كبير لها الحضور بالنيابة عن وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني في اول فعالية للاحتفال بيوم خاص لتسجيل رقم قياسي جديد في موسوعة جينيس الرقمية، مشيرة الي أن هذا الحدث له اهمية خاصه حيث أنه يبرز الآثار المصرية كما انه يعمل على تنشيط السياحة الداخلية والخارجية.

ووصف الدكتور مصطفي وزيري الأمين العام للمجلس الاعلي للاثار هذا الحدث بالعالمي يتم استضافته بالمتحف المصري الكبير أضخم واعرق مبني حضاري ثقافي في العالم.

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ومن جانبه، أعرب طلال عمر المدير الإقليمي لموسوعة جينيس الرقمية للشرق الأوسط و شمال افريقيا، عن سعادته لحضور هذه الفاعلية لأكبر لوحة لاكواب القهوة في المتحف الذي يجمع بين عبق التاريخ وفن العمارة الحديثة المتمثلة في مبني المتحف المصري الكبير.

وعلي أنغام الهارب قام مجموعة من شباب المصريين خلال الفاعلية بتنفيذ تصميم قناع الملك توت عنخ آمون على مساحة 60 متر مربع، وذلك بالساحة المؤدية إلى منطقة المطاعم المفتوحة بالمتحف المصرى الكبير فى أجواء من الحماس والبهجة.

وانتهت الفعالية بقيام مؤسسة جينيس للأرقام القياسية بتسجيل هذا العمل الفنى بالموسوعة لعام 2019 باسم مصر كلوحة فنية يتم تنفيذها بأكبر عدد من أكواب القهوة.

كما قدم مجموعة الأطفال من ذوى الهمم عرض لبعض الأغاني الوطنية فى حب مصر تماشياً مع الأهداف التربوية والاجتماعية للمتحف المصرى الكبير.

جدير بالذكر انه قد سبق تسجيل لوحة للموناليزا باستخدام 3604 كوب قهوة بمدينة سيدنى بأستراليا عام 2009، كما تم تسجيل لوحة أخرى نفذت بمدينة هونولولو بالولايات المتحدة الأمريكية عام 2012 باستخدام 5642 كوب قهوة.