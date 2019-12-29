شكرا لقرائتكم خبر عن الرى: تنفيذ مشروعات ب 636.7 مليون جنيه خلال 2019 للحماية من السيول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تلقى الدكتور محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية والري تقريرا حول ما تم انجازه بقطاع التوسع الافقي والمشروعات خلال عام، حيث تم تنفيذ أعمال بقيمة 636.7 مليون جنيه من أعمال الحماية من مخاطر السيول، وإنشاء كباري وحماية جسور الترع وأعمال الطرق ، كذلك تأهيل المجاري المائية وأعمال تغطيات .

أوضح المهندس شحتة إبراهيم رئيس قطاع التوسع الأفقي والمشروعات بأن الوزارة -ممثلة في قطاع التوسع الأفقي والمشروعات – قامت بتنفيذ أعمال حماية من أخطار السيول بقيمة 339.94 مليون جنيه منها عمليات إنشاء سد م1 وسد م 2 لحماية وادى دجلة - طرة – زهراء المعادى ، من أخطار السيول بمحافظة القاهرة ، وكذلك عملية حماية العصيات من أخطار السيول مركز بنى مزار محافظة المنيا إلى جانب عملية حماية وادى الجير من أخطار السيول مركز البلينا بمحافظة سوهاج ، فضلا عن عملية حماية وصلة النوايا بقرية الوادى شرق ترعة الصف بالجيزة ، وكذلك عملية مصب مخر سيل وادى عمارة مركز طهطا محافظة سوهاج (– عبادى 2 أ – عبادى 2 ب – عبادى 2 ج – عبادى 2 د بمحافظة أسوان ) .

أشار إبراهيم ، إلى قيام القطاع بتنفيذ أعمال إنشاء كباري بقيمة 86.676مليون جنيه وتشمل إنشاءكوبرى ملاحى على ترعة المحمودية ك 23.300 أمام قرية دمسنا مركز أبوحمص ، وأيضاً عملية إنشاء كوبرى ك 62.255 على ترعة الاسماعلية ، إلى جانب عملية إنشاء كوبرى مشاه علوى أعلى السكة الحديد وترعه الابراهمية أمام مسجد الشيخ غنيم بالفشن محافظة بنى سويف ، وعملية إحلال وتجديد كوبرى السنترال ك 22.750 على بحر يوسف بمحافظة الفيوم ن وكذلك إنشاء موبرى سيارات علوى حمولة 70 طن أعلى الترعه السوهاجية مرورا بنفق منطقة الهويس كوبرى ك 149 على ترعه نجع حمادى الغربية )، و تأهيل ترع بقيمة 47.246 وتتضمن تأهيل ترعة تأهيل ترعة الخوالد بأماكن متفرقة - تأهيل ترعة المنشأة بأماكن متفرقة.

Advertisements

أوضح رئيس القطاع ، أن 2019 تضمن أيضاً إنشاء أعمال طرق بقيمة51.6مليون جنية ، شملت أعمال الطرق بالجسر الايمن على فرع (1) بطول 8000 متر من الفم حتى قنطرة كم 8.000 ، وكذلك عملية اعمال الطرق بالجسر الايمن على فرع (1) بطول 9000 متر من قنطرة 8.000 حتى قنطرة كم 17.000 ، إضافة إلى عملية اعمال الطرق بالجسر الايمن على فرع (1) بطول 7015 متر من 17.000 حتى كم 24.015) وأعمال آخرى بقيمة 111.232 مليون جنية .

الجدير بالذكر ان قطاع التوسع الأفقي والمشروعات يقوم حاليا بتنفيذ عمليات جارية تبلغ قيمتها حوالي 1.2مليار جنيه خلال العام المالي 2019/2020 – 2020/2021.