شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة الصناعة ومحافظ الوادي الجديد يبحثان تنظيم مهرجان التمور المصرية الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بحث محافظ الوادي الجديد محمد الزملوط، مع وزيرة الصناعة والتجارة والدكتورة نيفين جامع، سبل التعاون المشترك لتنظيم مهرجان التمور المصرية الأول بالمحافظة، والمقرر إقامته خلال شهر يناير المقبل.

جاء ذلك خلال لقائهما مساء السبت بمقر وزارة الصناعة؛ لمناقشة عدد من الموضوعات في مجال تنمية ودعم الصناعات القائمة بالمحافظة وتسويقها، وتشجيع مناخ الاستثمار الصناعي وتيسير إجراءاته.

وأكد الزملوط أنه تم خلال اللقاء مناقشة تطوير الصناعات الغذائية بالمحافظة، خاصة صناعة التمور لزيادة القيمة المضافة من عائد هذا المحصول الاستراتيجي، كما تم بحث تذليل العقبات ودعم وتشجيع الإقبال على المناطق الصناعية لتوفير فرص عمل حقيقية لأبناء الوادي الجديد.