شكرا لقرائتكم خبر عن تأسيس مركز لتعظيم توظيف الطاقة الجديدة والمتجددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور خالد عبدالرحمن، نائب رئيس معهد الهندسة الجيوتقنية بجامعة لايبنتز الألمانية، وأحد أبرز المشاركين فى مؤتمرات «مصر تستطيع» التى تنظمها وزارة الهجرة، البدء فى تأسيس مركز لتعظيم استخدام وتوظيف الطاقة الجديدة والمتجددة فى مصر، تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى، بضرورة إشراك هؤلاء الخبراء فى رسم استراتيجية مصر 2030 للتنمية، بما يسهم فى خلق طفرة كبيرة فى مسيرة مصر الاقتصادية والصناعية والتنموية.

وقال «عبدالرحمن» إن موقع جامعة الجلالة أعلن البدء فى تنفيذ المركز، تطبيقا للدراسات التى كشفت أن مصر تواجه فى الفترة الحالية مشكلة «استنفاد الطاقة الأحفورية»، ويجب مواجهة تلك المشكلة ليس فقط على مستوى إنشاء محطات، ولكن بإقامة شبكة متكاملة تختص بالطاقة وتطوير مصادرها وبحوثها وتدريب القائمين عليها، مؤكدا أن مصر ثرية بالطاقة المتجددة ونسعى لاستخدامها بأفضل صورة ممكنة. وأضاف أنه جار التنسيق مع الجهات المعنية الأخرى من خلال السفيرة نبيلة مكرم وزيرة الهجرة لتنفيذ عدة توصيات أخرى قدمها فى مجال استخدام الطاقة فى مصر تمثلت فى إنشاء محطات توليد الطاقة المتكاملة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التعاون متعدد التخصصات بين مجالات مختلفة، وتطوير برامج الدراسات العليا المتخصصة فى طاقة الرياح بالتعاون مع جامعة أو أكثر فى مصر.