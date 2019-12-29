شكرا لقرائتكم خبر عن «الإسكان»: اعتماد التصميم العمرانى لـ109 مشروعات استثمارية فى 17 مدينة جديدة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استعرض الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة، الإنجازات التى حققها قطاع التخطيط والمشروعات بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال العام الجارى، والذى يُعد حجر الزاوية والموجه الرئيسى للتخطيط لإقامة المشروعات، وتحديد برامج التنمية بجميع المجالات بالمدن الجديدة.

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وقال «الجزار»، فى بيان، إن القطاع أسهم فى استصدار قرارات وزارية لاعتماد التصميم العمرانى والتخطيط والتقسيم لـ109 مشروعات استثمارية عمرانية وخدمية، ستُقام على مساحة إجمالية حوالى 34 ألف فدان بـ17 مدينة جديدة، مشيرًا إلى أنه تم استصدار 1900 رخصة بناء بتلك المشروعات، التى ستسهم فى ضخ استثمارات بالسوق المحلية، وتعمل على توفير نحو 220 ألف فرصة عمل مباشرة بخلاف فرص العمل غير المباشرة، ما يؤدى إلى دفع عجلة التنمية بالمدن الجديدة والعمل على ضخ الاستثمارات الأجنبية والمحلية بها.

وأوضحت رجاء فؤاد، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع التخطيط والمشروعات، أنه فيما يخص دعم وجذب الاستثمارات بالمدن الجديدة، قام القطاع، بالتنسيق مع قطاعات الهيئة المعنية، باستحداث آلية التخصيص الفورى، التى سمحت بتخصيص الأراضى بشكل أسهل وأسرع من ذى قبل، ووفق الاشتراطات التى أقرها مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، بدءًا من مارس الماضى، حيث أدت تلك الآلية إلى نجاحات كبيرة، منها تلقى 1838 طلب تخصيص لقطع أراضٍ بأنشطة متنوعة بعدة مدن، وتم البَتّ فى 845 طلبًا منها بمساحة إجمالية مطلوبة حوالى 6991 فدانًا، وسدد 583 مستثمرًا مقدم جدية الحجز، والبالغ 10% من قيمة الأرض.

وأضافت أنه تم توفير 2108 قطع أراضٍ ضمن محور «الإسكان الاجتماعى» بمساحة 121 فدانًا، وتوفير 2359 قطعة أرض مميزة بمساحة إجمالية تخطت مساحة 310 أفدنة ضمن محور الإسكان المتميز، كما تم توفير 1762 قطعة أرض ضمن محور الأراضى الأكثر تميزًا بمساحة إجمالية بلغت حوالى 260 فدانًا، فى إطار توفير أنشطة وبرامج إسكانية مختلفة المحاور بالمدن الجديدة تتماشى مع احتياجات المواطنين، والتى تشمل محور الأراضى السكنية الصغيرة لتمكين المواطنين بمختلف شرائحهم المجتمعية من بناء مسكنهم العائلى. وأشارت إلى أنه فيما يخص المصريين العاملين بالخارج، تم توفير 2068 قطعة أرض على مساحة إجمالية تزيد على 250 فدانًا، كما يجرى الإعداد لطرح مرحلة جديدة ضمن المشروع تضم حوالى 1450 قطعة أرض سكنية، وتوفير 1050 وحدة سكنية فاخرة، وحوالى 35 فيلا سكنية كاملة التشطيب، حيث تُعد تلك الأراضى والوحدات استجابة من الدولة لمطالب أبنائها بالخارج بغرض زيادة الترابط بينهم وبين الوطن، وتوفير موارد مالية غير تقليدية بالعملة الأجنبية لخزينة الدولة.