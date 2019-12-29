شكرا لقرائتكم خبر عن دمياط تتشح بالسواد حزنًا على ضحايا «أتوبيس بورسعيد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

اتشحت محافظة دمياط بالسواد عقب فقدانها 23 شخصًا من أبنائها، معظمهم من الفتيات، الذين راحوا ضحية حادث تصادم أتوبيس أحد مصانع الملابس الجاهزة بمنطقة الاستثمار بمحافظة بورسعيد، مع سيارة نقل بمقطورة «تريلا»، مساء السبت، أثناء عودتهم إلى دمياط.

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وارتفع عدد ضحايا الحادث إلى 23، فضلًا عن إصابة 7 آخرين جرى نقلهم على الفور بواسطة 10 سيارات إسعاف لمستشفيات بورسعيد العام والتضامن والزهور، بعضهم في حالة خطرة وتتراوح إصاباتهم ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج وجروح قطعية متفرقة بأنحاء الجسم وكدمات وسحجات شديدة، ومن ضمنهم حالة واحدة لمصاب يعانى من كسر بالحوض.

وقام عدد من أهالي المصابين بنقل ذويهم إلى مستشفى دمياط العام لتلقي العلاج اللازم هناك بعد مراجعة الفريق الطبي المعالج، وأمرت النيابة العامة بدفن الجثث وانتداب مهندس فني لبيان سبب الحادث وملابساته.

وأكدت مصادر أمنية لـ«المصري اليوم» أن هناك بعض الجثث لم يتم التعرف على هويتها نظرًا لكون بعضها أشلاء، مشيرة إلى أنه تم التعرف على هوية عدد كبير من الجثث.