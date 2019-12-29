شكرا لقرائتكم خبر عن دورة لتنمية مهارات معلمي التربية الدينية في الوادي الجديد يناير المقبل والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
استقبل الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، السبت، في مقر ديوان وزارة الأوقاف.
وبحث اللقاء تعزيز التعاون بين الوزارة والمحافظة فيما يتصل بعمارة المساجد ونشر الفكر الوسطي المستنير.
وجرى الاتفاق على عقد دورة تدريبية مشتركة بين وزارتي الأوقاف والتربية والتعليم والتعليم الفني لتنمية مهارات معلمي التربية الدينية بالوادي الجديد، يناير المقبل.
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