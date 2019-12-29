أخبار × 24 ساعة.. إجراء 13 ألف عملية جراحية بالتأمين الصحى الشامل فى بورسعيد

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الحكومة فى 24 ساعة، ويقدم ”الخليج 365” أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية. "التضامن" تحصد جائزة الجمهور بمهرجان يوسف شاهين صندوق الإدمان: تقديم الخدمات العلاجية لـ130 ألف مريض مجانا خلال 2019 التضامن: تدريب العاملين ببرنامج أطفال بلا مأوى على منهجية العمل بالشارع صرف 90% من مقررات شهر ديسمبر لأصحاب بطاقات التموين حتى الآن الصحة: إجراء 13518 عملية جراحية بمستشفيات التأمين الصحى الشامل ببورسعيد وزيرة الصحة: تسجيل 564 ألف مواطن فى بورسعيد ضمن منظومة التأمين الصحى الشامل وزيرة الصحة: "التأمين الصحى" تجرى 663 عملية جراحية فى مستشفى النصر ببورسعيد الصحة: توفير عقار التاميفلو بالمستشفيات لعلاج الأنفلونزا الموسمية الأرصاد: غدا طقس معتدل على الوجه البحرى ممطر شمالا والصغرى بالقاهرة 11درجة القوى العاملة: العامل المتوفى بأزمة قلبية فى الأردن يحصل على حقوقه كاملة الهجرة: الاتفاق مع جامعة الجلالة لتأسيس مركز لاستخدام الطاقة المتجددة فى مصر الرى: إزالة 127 مخالفة على نهر النيل فى المحافظات خلال أسبوع Advertisements الرى: إزالة 230 مخالفة على المصارف الزراعية خلال أسبوع الرى: نفذنا 50 ألفا و502 حملة إزالة على نهر النيل منذ 4 سنوات "أراضى الدولة": اتفاق مع المحافظات لوضع أولويات للتقنين بمعايير تمنع التلاعب الزراعة: استمرار حملات تحصين الماشية والأغنام ضد 5 أمراض وبائية الزراعة: فرق بيطرية لتطبيق الأمان الحيوى بمزارع الدواجن لمواجهة أنفلونزا الطيور الزراعة: ارتفاع صادرات البصل لـ602 ألف طن فى 2019 الكهرباء: 8 ملايين و500 ألف عداد مسبوق الدفع بالشبكة حتى الآن وزير التعليم العالى يوجه بتعميم منظومة الامتحانات الإلكترونية فى الجامعات تأييد حبس الراقصة جوهرة سنة فى اتهامها بالتحريض على الفسق ارتفاع حصيلة قتلى انفجار مقديشو بالصومال ليتجاوز الـ100 شخص شعبة الخضروات: لا زيادة فى أسعار الطماطم وشائعات الارتفاع هدفها ضرب السوق

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