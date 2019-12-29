شكرا لقرائتكم خبر عن الطائفة الإنجيلية تهنئ البابا تواضروس بعيد الميلاد المجيد بالكاتدرائية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يترأس الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر وفد الطائفة الإنجيلية وذلك لزيارة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، وبطريرك الكرازة المرقسية، 4 يناير المقبل، بالمقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، لتقديم التهنئة بعيد الميلاد المجيد ، بينما تحتفل الطائفة الإنجيلية بمصر بعيد الميلاد المجيد في الأحد الخامس من يناير بكنيسة قصر الدوبارة .

ومن المقرر أن يترأس الدكتور أندريه زكي اجتماع الصلاة ثم يعقبها فقرات للترانيم وكلمات للقس سامح موريس راعي كنيسة قصر الدوبارة .

في سياق أخر أكد القمص سرجيوس سرجيوس وكيل البطريركية وعضو المجمع المقدس، إن الكنيسة وزعت 2500 دعوة لحضور قداس عيد الميلاد للشخصيات العامة الإسلامية وأعضاء مجلس النواب ورئيس المجلس وسفراء الدول الأجنبية وأعضاء البعثات الدبلوماسية بالإضافة إلى الوزراء والشخصيات العامة والفنانين، كذلك شعب كنائس الأنبا رويس الذين اعتادوا صلاة قداس العيد في الكاتدرائية.

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فيما كشف مصدر كنسي رفض الإفصاح عن اسمه، عن احتمالية تبكير موعد قداس العيد الذى يعقد في التاسعة مساء بالعاصمة الإدارية ليصبح في السابعة نظرا لصعوبة الأحوال الجوية إذ تنخفض درجات الحرارة مساء وحتى الساعات الأولى من منتصف الليل حيث ينتهي القداس في الواحدة صباحا وهو أمر تفكر الكنيسة في تغييره.

وأوضح المصدر ، توفر الكنيسة القبطية أتوبيسات لنقل الإعلاميين وشعب كنائس الأنبا رويس وكافة المتجهين للعاصمة الإدارية بمقرها بالعباسية على أن تعلن الكنيسة عن تلك الترتيبات لاحقًا ، فيما تزينت ساحات الكاتدرائية بأضواء وزينة عيد الميلاد المجيد وأشجار الكريسماس وأضئ المقر الباباوي من الداخل بأنوار الميلاد واكتست شجرة الكريسماس بالألعاب والهدايا بينما وضعت كنائس الأنبا رويس بالكاتدرائية مجسمات لطفل المذود والمجوس الذين تنبئوا بزيارة السيد المسيح.