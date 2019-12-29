"مصر للطيران" توقع برتوكول تعاون مع الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وقعت أكاديمية مصر للطيران برتوكول تعاون مع كلية اللغة والإعلام بالمقر الرئيسي بالأسكندرية وذلك لتدريب طلاب الكلية بالأقسام المختلفة في شركات مصر للطيران مثل أقسام العلاقات العامة والدعاية والتسويق وغيرها، يأتي ذلك انطلاقًا من المسئولية المجتمعية لأكاديمية مصر للطيران لتدريب الشباب حديثى التخرج بجميع أعمارهم لإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل بمنظومة الطيران المدنى.

وحضر توقيع البرتوكول الدكتور إسماعيل عبد الغفار إسماعيل فرج رئيس الأكاديمية و الدكتورة عبير رفقي عميد الكلية و جيهان صدقي رئيس وحدة تدريب الطلبة والخريجين بأكاديمية تدريب مصر للطيران و عزة صابر مستشار مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة بشركة مصر للطيران والدكتورة مرفت محمود وكيل الكلية للتدريب وخدمة المجتمع.

وكانت شركة مصر للطيران للشحن الجوي، قد اجرت، تجربة طوارئ موسعة للتدريب على إخلاء مبنى البضائع، للوقوف على الاستعداد لمواجهة الأزمات الطارئة، وذلك تنفيذا لتعليمات المنظمة الدولية للطيران المدني "إيكاو" التي تجرى كل عامين.

وقالت مصادر بشركة مصر للطيران، إنه تم إجراء تجربة طوارئ تدريبية على خطة الطوارئ وإدارة الأزمات والمعتمدة لشركة مصر للطيران للشحن الجوي، وهي تجربة إخلاء شاملة لمجمع البضائع متضمنا المبنى المطور.

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وأوضحت المصادر، أن هذه التجربة تهدف لتدريب العاملين على طرق التصرف المثلى حال حدوث طارئ، وكيفية إدارة الأزمة ومواجهة الحالات والأحداث الطارئة بكفاءة، وقياس مدى قدرة الأفراد على التعامل وتوفير وسائل الوقاية لهم للمحافظة على الأرواح والممتلكات حالة وقوع حادث فعلى.

وتابعت المصادر، أن التدريب يهدف أيضا إلى التنسيق بين الجهات المختلفة، من خلال تحديد أدوار كل جهة، والاتفاق عليها، وتدريب العاملين على الخروج بطريقة منظمة، من خلال تدريب فرق منظمة للسيطرة على الأوضاع الطارئة، وتأمين العاملين، وتحديد مسبق لنقاط التجمع.

ويأتي ذلك في إطار توجيهات وزارة الطيران المدني برفع كفاءة المطارات المصرية والالتزام بتنفيذ تشريعات المنظمة الدولية للطيران المدنى( الايكاو) وسلطة الطيران المدنى.