شكرا لقرائتكم خبر عن حالة الطقس اليوم الأحد 29/12/2019 فى مصر والدول العربية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الأحد ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس مائل للبرودة على السواحل الشمالية معتدل على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد مائل للدفء على جنوب الصعيد نهارا شديد البرودة ليلا ، وتقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تتكاثر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد يصاحبها سقوط الأمطار على السواحل الشمالية والرياح أغلبها جنوبية غربية نشطة على أغلب الأنحاء وتؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر المتوسط .

وبالنسبة لحالة البحرالمتوسط معتدلة إلى مضطربة شرقا وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية .

الطقس فى الأردن

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نهاراً: تبقى درجات الحرارة أقل من من معدلاتها بنحو 1-3 درجات مئوية، ويسود طقس بارد مع ظُهور بعض السحب المنخفضة، وتكون الرياح جنوبية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة.

وفي خليج العقبة، الرياح: جنوبية غربية خفيفة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (10-15 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 23 درجة مئوية.

ليلاً: تكون الأجواء باردة في أغلب مناطق المملكة، وشديدة البرودة في مناطق البادية والسهول الشرقية وبعض المرتفعات الجبلية العالية حيثُ تقترب درجة الحرارة الصغرى من الصفر المئوي مع تشكل الصقيع في بعض المناطق، وتكون الرياح جنوبية إلى جنوبية شرقية خفيفة إلى معتدلة السُرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغيير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء باردة بشكل كبير في مختلف المناطق خصوصاً في الجبال، وتكون الفرصة ضعيفة لهطول زخات محلية خفيفة في بعض المناطق ، وتكون الرياح جنوبية الى جنوبية غربية نشطة .