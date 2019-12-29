شكرا لقرائتكم خبر عن اليوم .. المجلس الأعلى للشئون الإسلامية يناقش قضايا الحوار المجتمعى والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - وتناول المجلس فى العدد الشهرى من مجلته منبر الإسلام، موضوعات: "منتدى شباب العالم رسالة سلام … من أرض السلام .مصر الجديدة: المسئول الابتكاري والموظف التقليدي .الجيش مؤسسة المواطنة المصرية"، وفى مجلة "الفردوس" للأطفال، موضوعات :"مغامرات فلفلة .الدبور صديقي .حكايات فردوس وسماحة .غلام مدحه أمير المؤمنين .الرمال المتحركة .إجازة سعيدة .فكرة في كتاب .حدث في شهر جمادى الأولى .زرنا لكم".
وطالبت اللجنة ، أن تكون هناك برامج لمعالجة المشكلات التى تواجه الأسرة، وأن تكون واسعة الانتشار لتصل إلى شبابنا وأطفالنا بما تحمله من قيم ومبادئ، مع اختيار الضيوف المناسبين، عملا على ارتقاء الذوق العام، كما يجب التوقف عن تقديم النماذج التى تسيئ إلى قيمنا وأخلاقنا.
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